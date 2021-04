Krystal Session, una iniciativa que apoya el talento local

Cancún.- Preocupado por el futuro de los talentos locales y con el objetivo de que puedan crecer en Cancún y nos buscar en otras ciudades, Sergio Velázquez, mejor conocido como Käibur, decidió lanzar la iniciativa Krystal Sessions con la que apoya a músicos locales en la exposición de música. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte los detalles.

“Krystal Session son sesiones que hago en vivo, en las que yo como productor musical creo una base y se las comparto a los artistas, ellos escriben una letra sobre ella y posteriormente grabamos la sesión en video y audio. El objetivo es que los artistas locales muestren su talento como tal y se queden en Cancún para hacer crecer su proyecto”, comparte Käibur.

“Tengo 15 años trabajando como músico y a la par soy ingeniero financiero y trabajo en un hotel de la Riviera Maya, yo tocaba en bares por amor al arte, pero en la pandemia todo se detuvo. De pronto comenzaron a buscarme artistas locales de trap, rap y reggaetón, decido formar mi marca que es Käibur y a trabajar con ellos haciendo las Krystal Sessions para ayudar desde mi trinchera al talento”, detalló Sergio, quien se dio cuenta que dentro del mundo de estos géneros había mucho talento pero pocos recursos para acudir a un estudio de grabación.

“El entrar a un estudio implica pagar la instrumentación, la grabación, la persona que toma el video, la edición, entonces ya es una suma, así que empecé a regalar sesiones a personas con talento y con interés de crecer en su música, además de ayudarlos a que los artistas tengan su música en una plataforma sin que les cueste un peso, así comenzamos con la primera oleada de artistas, afortunadamente hubo muchos que participaron”, compartió Sergio, quien además de encontrar el talento y ganas, eligió letras que tuvieran un sentido.

No hay discriminación en la elección de talento

Una de las partes interesantes de la iniciativa de Käibur es que es neutral al momento de elegir a los artistas que participarán en las ya famosas Krystal Sessions.

“De todas las propuestas que recibimos no quise ser yo quien eligiera a los ganadores para que no se prestara a malas interpretaciones, pues hay algunos artistas que son mis amigos, así que contacté a un amigo productor que sabe de música, a una persona que no sepa nada de esos géneros que son rap, hip hop, trap, etc… y a un maestro de música, que realmente sabe y entre ellos tres eligen al ganador, se graba la sesión y la verdad es que ha tenido muy buena repercusión, ya llevamos más de cinco y hemos logrado más de 100 mil reproducciones en Spotify”.

Además de la labor de grabar a los talentos, Sergio ha logrado hacer mancuerna con una distribuidora que tras escuchar las sesiones, podría firmar a alguno de los artistas, lo que afortunadamente ya pasó con uno de sus talentos.

“La mayoría de los cancunenses que han triunfado en esta industria se van a Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México donde están las disqueras grandes, pero si tienen aquí una buena distribuidora es algo de gran ayuda y una oportunidad para esos artistas, así que seguimos avanzando conforme se pueda”, expresó.