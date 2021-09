Una gran celebración a la cocina mexicana se vivió en la quinta transmisión de MasterChef Celebrity, donde el aporte cultural de la noche estuvo a cargo de Arte y Cultura del Centro Salinas Pliego.

En medio de un cúmulo de emociones, los dieciséis participantes sacaron sus mejores dotes como cocineros con tal de permanecer en este reality; sin embargo y a pesar de los esfuerzos realizados, José Joel tuvo que abandonar la competencia al no cumplir las expectativas de los chefs en el reto final.

La noche comenzó con el reto de realizar un platillo típico de Oaxaca, el legendario caldo de piedra, con el que las celebridades tenían que convencer el paladar del chef Fernando Stovel, invitado especial de la noche, resultando Laura Flores, Choco y Laura Zapata las ganadoras de este reto que las convirtió en capitanas de los equipos para el siguiente que fue preparar “Perdices de San Lorenzo”, “Bacalao en ajada” (platillo preferido de la reina Isabel) y “Atún en escabeche” (representativo de la cocina medieval).

Para este reto se formaron tres equipos: rojo, comandado por Laura Flores que se completó con Paco Chacón, Stephanie Salas, Germán Montero y Dalú, quienes prepararon Bacalao en ajada.

El equipo amarillo fue liderado por la primera actriz Laura Zapata, y se integraron Mauricio Islas, Paty Navidad, Aida Cuevas y Aristeo Cazares. Su capitana optó por la preparación de “Atún en escabeche”.

Finalmente, el equipo azul encabezado por Choco, recibió a David Salomón, José Joel, Alicia Machado, Bebeshita y Tony Balardi; su platillo para este retro fue “Perdices de San Lorenzo”.

Tras probar los platillos de cada equipo, los chefs deliberan que los equipos que suben al balcón y se salvan del reto de eliminación son el rojo y el amarillo, para dejar al azul con delantales negros.

El reto de eliminación consistió en preparar carnitas acompañadas de una salsa frutal, siendo José Joel el que menos comentarios buenos obtuvo en torno a sus carnitas, pasadas de cocimiento en salsa de mamey demasiado espesa, por lo que quedó fuera de esta competencia.

“Es una emoción que no conocía, me quedo con ganas de seguirlo haciendo, aunque sí hay una parte de mí que dice chin, no puedo creerlo. Me voy en buen momento, lo aprendido me lo llevo en el corazón, las lecciones de vida y de cocina también. Quizá pude haber dado un tanto más…”, expresó José Joel poco antes de su partida.