México: Laura Flores disfruta su libertad y regresa a la cantada

Cancún.- Después de casi nueve años de ausencia en los estudios de grabación, Laura Flores retoma su faceta de compositora con el tema “Absurda Libertad”, con el que también vuelve de manera formal a la cantada, esto luego de participar en el programa ¿Quién es la máscara? donde dio vida al tierno elefante. En entrevista virtual con los medios de comunicación, Laura confesó que el divertirse y conocer más a las nuevas generaciones en este proyecto, le dio la confianza para retomar esa faceta que hace años le dio grandes satisfacciones.

Actualmente promociona el primer sencillo Absurda libertad, tema que será parte de su nuevo disco.

“Este disco realmente no es un disco, soy de la vieja escuela, ahora sacas una canción, un video, lo promueves y listo, pero yo hice un paquetito de producción musical al lado de Ricardo Robledo, el productor, arreglista y coautor de todos los temas, le hicimos videoclip a cada canción y la punta de lanza es Absurda libertad, una canción que habla de una relación de la cual de pronto ya no nos gustó, la terminamos y a la mera hora nos damos cuenta que estamos solos y empezamos a pensar, por qué terminamos, qué hicimos y justo es cuando sentimos esta absurda libertad”, expresó Laura.

Se alejó de la música simplemente por prejuicios

“Han sido muchos años de no estar en la música, en los que me dediqué a la actuación, a la familia, a los perros y al mundo de los negocios, pero soy honesta, algo pasó, no sé por qué pero en este tiempo me vino un tipo de bloqueo, no me traumé, simplemente sentí que el mundo de la música estaba muy lejano a mí, a lo mejor la edad, tengo 57 años, pensé que la música era para chavitos, no soy de reggaetón y a lo mejor estoy fuera de onda, tuve muchos prejuicios atravesados pero cuando estuve en Quien es la máscara, me revivieron las ganas de regresas a la música, ahí me divertí muchísimo, hice cosas que nunca me imaginé y eso me generó mucha confianza, así que todas esas canciones que he venido componiendo a lo largo de los años, todo ese material acumulado, me animé y le di forma a este sueño”.

La gente ha comentado cosas muy positivas, no han sido prejuiciosos, no me dicen que soy ridícula ni nada, al contrario me han hecho saber que les gusta lo que estoy haciendo y ahí estoy de vuelta como intérprete y compositora, ahora quiero cantar cosas mías.

Va por todas las canicas

Con una experiencia en canto y actuación que la respalda, Laura Flores ha decidido dar rienda suelta a su talento y a sabiendas que las nuevas generaciones lo que buscan son buenas aportaciones , busca conectar con sus propias historias al mundo y aplaude a aquella jovencita que comenzó en el mundo artístico hace más de cuatro décadas.

“A mis 57 años, después de 45 o más de carrera, cada día pienso en esa Laura jovencita que empezó, que iba al Heraldo de México y se sentaba a esperar para que le hicieran una entrevista, que le sacaran una foto para espectáculos, en esa Laura Flores que concursó para El rostro del Heraldo y nunca lo logró, que concursó para estar en un programa de Chabelo y que tampoco lo logró, pero que sí logró entrar al centro de capacitación de actores y hacia temporadas en shows nocturnos a los 14 años de edad; he trabajado muy duro toda la vida, nada me fue regalado, tuve tropiezos y pasos muy afortunados, tengo mucho que admirarle a esa Laura que nunca quitó el dedo del renglón, es bien luchona, ya no tengo la edad pero si la determinación y el respeto a esta carrera”, concluyó feliz.