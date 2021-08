Plena y encantada de su regreso a la escena musical, Laura Flores presenta su nuevo sencillo “Yo sé que tú me quieres”, tema original que será parte de un nuevo material discográfico. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la también actriz comparte lo feliz que está con tantos proyectos, música, telenovela y MasterChef.

“Gracias a Dios no me puedo quejar, estoy haciendo varias cositas, con música nueva y ansiosa de que ya tengo varios sencillos en plataformas y vienen otros más. Estoy emocionada porque tengo música, próximamente haré un dueto con Andy Zuno, me encanta que la gente conozca lo que estoy escribiendo y componiendo ahora”, expresó contenta Laura Flores, quien se dijo orgullosa presentar música de su propia inspiración.

“Mi intención ahora es grabar temas de mi autoría, es mi capricho, las cosas han cambiado, tenemos como creadores más libertad, subirnos al barco con mis propias canciones en mis propias redes sociales y plataformas es mucho mejor”.

Mencionó que ahora el público tiene mucho más acceso a diferentes propuestas musicales a través de las plataformas, lo que da rienda suelta a su inspiración.

“Así funcionamos muchos artistas, mostramos lo que somos a través de nuestra música, definitivamente las opciones que tenemos ahora para mí son maravillosa, no tengo que estar pidiendo permisos o autorización de presupuestos y demás, puedo ser dueña de mi producto, si tengo el dinero saco música si no, pues nada”, compartió Laura, quien se siente como pez en el agua con su regreso musical, ya que asegura que la música siempre ha sido lo más bonito de su carrera.

“Esta pandemia nos ha dado muchas lecciones en tantos aspectos, en lo laboral, en lo personal, la supervivencia, nos hemos tenido que reinventar. Gracias a Dios con mi música he tenido buenas comentarios, poco a poco me voy reinventando y haciéndome de una “fama”, pues de alguna manera después de muchos años de ausencia, uno tiene que volver a picar piedra y estoy muy consciente de eso”, dijo.

Además del lanzamiento de su música, Laura terminó ya las grabaciones de la telenovela Fuego Ardiente; sin embargo, se transmite en otros países y próximamente la veremos demostrando sus dotes culinarios en la nueva temporada de MasterChef Celebrity México.