Leny D exige a sus colegas no ofender a las mujeres en sus canciones

Galardonada con el Premio Enfoque 2019 en la categoría artista femenina en ascenso, la multifacética artista nacida en La Habana Cuba, Leny D, consolida con bases firmes su carrera artística; al autodefinirse como defensora de los derechos de las mujeres, pide a sus colegas de música urbana que no las denigren y no utilicen letras misóginas que inciten a faltar el respeto a las mujeres.

"Con esta nueva generación se actualizó la forma de trabajar. En mi caso estoy completamente comprometida con hacer muy buena música para la gente, para que todos se sientan a gusto, cómodos y disfruten de lo que les ofrezco desde el fondo de mi corazón. Mi música es para todo el mundo, por eso hago yo misma varias voces, armonías, graves y todo lo que sea necesario", dijo la intérprete de temas como "Only you", "Esa no fui yo", "Boa Robarte" y "Turn the music on", entre otras.

Es así como la cubana, radicada en Florida invita a que todas las personas escuchen su música, desde los meses de nacidos hasta los 99 años, pues asegura que la van a disfrutar, pues tiene todos los elementos que se necesitan: corazón, interpretación, letra, sonidos y mucha actitud.

Eva Yoisleny Vásquez Castillo, mejor conocida como Leny D, habla español, inglés, francés, italiano y portugués, lo que la ha llevado lejos en el ambiente musical; actualmente está presentando su nuevo disco "Indestructible" con el que prepara su regreso a México, mientras tanto sigue componiendo y cantando en Estados Unidos.