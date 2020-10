México: Leo Dan agradece a Dios seguir vigente con el lanzamiento de un nuevo disco

Cancún.- Con más de 100 millones de vistas en YouTube, Leo Dan disfruta el lanzamiento de su segundo material de colaboraciones “Celebrando una leyenda”. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, el cantante y compositor asegura haberse divertido mucho al compartir sus canciones con grandes talentos mexicanos y agradece a Dios el cariño que el público le demuestra día con día desde hace 55 años que lleva de trayectoria artística.

“Me gusta mucho la vida alegre, me gusta divertirme, reír, esta vida no puede ser tan seria y trato de que la gente lo disfrute, que viva las cosas simples y sencillas. Me encantó compartir escenario con todas esas personalidades, me encantó la canción que hice con Bronco”, detalló Leo Dan, quien en esta segunda entrega cantó al ritmo de ska, ranchero, y rock.

Los temas destacados son: “Niña Qué Tienen Tus Ojos” a lado de Río Roma, “Esa Pared” a lado de Carlos Rivera y “La Radio Está Tocando Tu Canción” con Bronco. (Cortesía)

A lo largo de su carrera las composiciones de Leo Dan habían sido interpretadas en géneros como que van desde la balada hasta el vallenato, pasando por la cumbia y el tango; esta producción no podría ser la excepción en los dieciséis temas, en audio y video que cuentan con la colaboración de artistas como Diego Verdaguer, Amanda Miguel, Ramón Ayala y Los Bravos del Norte, Bronco, Daniela Romo, La Sonora Santanera, Beto Zapata. Además de Carlos Rivera, con quien comparte talento en “Esa Pared” que encuentra ya en plataformas digitales.

“Quiero agradecerles que estamos haciendo historia con este disco y con el anterior que tiene mil millones de visitas, me siento feliz porque no imaginaba que había tanta gente que me quería, tengo la esperanza que en unos meses salgá el remedio para combatir este virus y podamos volver a los conciertos presenciales”.

Leo Dan tiene música para muchos discos más

Tras más de 70 álbumes lanzados y un aproximado de mil composiciones realizadas, Leo Dan ha hecho de su carrera un monumento y luego de este par de discos en los que reversiona sus grandes éxitos acompañado de sus colegas, el músico argentino prepara un disco de temas inéditos.

“Espero que el próximo año Sony Music me apoye en un proyecto que tengo en mente, quiero grabar canciones nuevas, he hecho un tango con un pequeño corte de piano y un mensaje cristiano, es una nueva experiencia para Leo Dan y para los jóvenes que no conocen el tango quiero introducirlos con esta canción que es una balada, estoy a punto de terminarlo para presentarlo a Sony Music esperando que les gusta y grabar temas nuevos de Leo Dan, tengo una bendición tan grande que casi todos los días compongo canciones. Tengo casi 200 canciones nuevas, entre folclor y baladas”, realató Dan.

Como buen compositor Leo Dan asegura que el talento que Dios le dio lo aprovecha al máximo y lleva consigo una grabadora donde no deja escapar nada de esos momentos de inspiración, estrategia que está dispuesto a compartir con las nuevas generaciones.

“Soy un compositor que tiene una bendición grande por parte de mi padre celestial, todo el tiempo estoy grabando mis composiciones, anotando ideas y si hay jóvenes que quieren componer los invito a que hablen conmigo a través de mis redes sociales y les daré mis consejos y mis pautas para que puedan componer y experimentar esta bella profesión que es la música”, puntualizó.