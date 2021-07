Como todo un reto actoral califica Lorena de la Garza dar vida a Claudia, la incondicional empleada doméstica del tan querido doctor Cándido Pérez, serie que tuvo siete temporadas y se transmitió desde 1987 hasta 1993 y que ahora Televisa regresa a la pantalla en una versión renovada. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Lore, asegura que ha trabajado mucho de la mano de Jorge Ortiz de Pinedo para borrar la imagen y los vicios de los personajes cómicos que ha hecho antes.

“Es un proyecto súper bonito, muy querido por el público, que nos marcó a muchos en diferentes épocas, ahora poder formar parte de esta nueva generación de Dr. Cándido Pérez es un regalazo y algo muy esperado. Para nosotros es mucha responsabilidad porque sabemos que hay un recuerdo de ese programa y de esos espectaculares actores, tenemos un gran compromiso”, expresó Lorena, quien confía plenamente en que la gente quedará muy contenta porque está dirigida por Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo y porque es un programa 100% familiar que se transmitirá en los domingos de sofá a partir del próximo 18 de julio a las 8 de la noche.

Un gran reto entrar en la piel de Claudia.

“Claudia es un personaje muy bonito que interpretó la maravillosa María Luisa Alcalá (q.e.p.d.) y que obviamente traigo una enorme responsabilidad a cuestas, es un personaje muy dulce y en esta nueva versión vamos a ver cómo es que llega con la familia Pérez. Trabajé mucho por zoom con el señor Jorge Ortiz de Pinedo, previo a entrar a los foros, para poder sacar el personaje, para hacerlo con características distintas pero respetando los parámetros sicológicos del personaje, que no se pareciera a otros personajes cómicos que he interpretado, salir de mi zona de confort y dejar a un lado los clichés que vamos coleccionando, fui cuidando la voz, la tonalidad, el vestuario, la manera de hablar, de caminar, el cabello, el personaje tiene palabras específicas para que hagan click con él, trabajé mucho en modular la voz, hice muchas horas de trabajo de mesa, quitar vicios para generar a una nueva Claudia, creo que el objetivo se logró y espero que al público le guste porque fue realizado con mucho corazón”.

Con orgullo Lorena comparte que logró hacer su propia versión de la querida Claudia para que no fuera una imitación del trabajo de la señora Alcalá, además, dijo haber aprendido a hacer una nueva forma de televisión.

“Fue de mucho aprendizaje hacer teatro televisado, Cándido Pérez como lo recuerdan tenía público en vivo, en esta nueva versión también, Pedro Ortiz de Pinedo mandó construir unas gradas para que el público pudiera vernos ahí, con cubrebocas y caretas, separados por mamparas y claro que son los mismos nervios de cuando hacemos teatro, no equivocarnos en nuestros textos y no movernos del lugar porque hay un camarógrafo y un director de cámaras que nos está tomando, fue mucha responsabilidad llevar los textos aprendidos como en el teatro, la verdad no me había tocado hacer este tipo de televisión, fue un aprendizaje enorme que agradezco mucho”.

Una familia con celulares, tablets, tecnología, Doña Silvina ya no es solo ama de casa, ahora trabaja, Perlita es una niña inteligente y una tremenda bala, esta nueva versión de Cándido Pérez retrata en 13 capítulos, las aventuras de una familia de clase media con las modernidades de la época, en medio de una comedia fresca y actual, refirió la actriz, quien retomará temporada de Ghost en octubre y a finales de julio las funciones de Mentiras, el musical.