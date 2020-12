Lorena del Castillo feliz de hacer buen cine mexicano de terror

El nacimiento de su bebé y el estreno de la película Desde el más allá, tienen a Lorena del Castillo más que feliz y agradecida con la vida, ya que luego de ocho años en espera, por fin se estrenó este proyecto cinematográfico que rebasó sus expectativas y disfruta al máximo de una nueva faceta, el ser mamá.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Lorena compartió lo orgullosa que está de ser parte de una excelente película mexicana de terror.

“Yo no esperaba que en medio de un momento tan grave para la humanidad se lanzara una película que llevaba muchos años esperando que sucediera, es importante que con todas las medidas de seguridad vaya al cine y apoye proyectos mexicanos como lo es Desde el más allá, una película imperdible porque está hecha con presupuesto independiente y cada vez que la he visto desde que la filmamos, hace ocho años, me encanta, soy aficionada del terror y me siento muy orgullosa de este proyecto”, expresó Lorena e invito al público a verla, pues ya se encuentra en salas de cine de toda la república mexicana.

Después de recorrer varios festivales con excelente aceptación por parte de la crítica especializada, que además es muy quisquillosa, llega a las pantallas de las salas en México ofreciendo garantía en cuanto a realización y contenido.

“Yo soy la primera en desestimar una película que esté muy jalada, para mí una película donde ves al fantasma o todo está digitalizado pierde mi interés, Desde el más allá no es el caso, rompe un esquema frente a la expectativa de lo que vas a ver, me parece una genialidad de Juan Carlos Blanco que es el director, se logró capturar la esencia, es difícil el terror pero esta logra su objetivo, tiene un final perturbador que la convierte en una película un tanto gore y diría yo hasta de culto”.

Desde el más allá, Lorena asegura que la película tiene guiños de clásicos del cine de terror que enganchan al espectador durante la historia de un grupo de cineastas que buscan documentar hechos paranormales en una hacienda sin imaginar las cosas que allí sucederán, creando un impacto al saber que lo paranormal no es tan horrible como lo real.

Lore disfruta su mejor papel: el de mamá

El 2020 además de llegar con el estreno de esta cinta, Lorena cierra con broche de oro el año al recibir el mejor regalo de vida, a su primogénita con el actor Gary Centeno.

“Acabo de ser mamá hace tres meses, entonces cierro el año dedicándome completamente a mi bebé, a mi recuperación, ya empiezo a moverme y a hacer castings, espero que en enero pueda regresar a la televisión con un buen proyecto, mientras tanto disfruto al máximo a mi bebé, se van bien rápido, está creciendo como una loca, así que quiero vivir esta etapa a su lado”, puntualizó.