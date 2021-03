México: Luly Garza presenta El Testamento de María en streaming

Cancún.- La actriz y productora teatral Luly Garza, retoma una de las obras más importantes de su carrera, El Testamento de María, la cual estrena en esta Semana Semana Santa en una versión Transmisión en vivo desde el Foro Shakespeare en la Ciudad de México. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Garza comparte los detalles de este interesnte monólogo.

“El Testamento de María es una puesta en escena que estrenamos en Semana Santa en el 2016, originalmente iba a ser una sola temporada pero es un proyecto con el que nos ha ido muy bien, el año pasado cuando comenzó la pandemia estábamos estrenando la temporada número 12, este año hablando con el autor nos será posible hacer dos funciones en transmisión en vivo desde la sala Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, donde fue creado esta puesta inicialmente, serán jueves y viernes santo que es el día primero y dos de abril ” , compartió Luly, quien asegura es un espectáculo muy dinámico que nos adentrará a las vivencias de María de Nazareth a través de una mirada muy distinta a lo que dicen Las Sagradas Escrituras.

“Es un monólogo en el que el personaje principal es María de Nazareth, es un texto muy atípico, ya que el autor le da voz a María, a quien le hemos exigido mucho, bondad, pureza y ningún defecto, aquí plantea una María que no es una divinidad sino una madre y una mujer nada más, es humana, es una María grande de edad que cuenta su punto de vista de lo que le sucedió a su hijo Jesús en Jerusalem, es un texto que no se apega a las escrituras pero es un gran texto, una obra que se ha hecho en diversos países del mundo y nos enfrenta a ideas importantes que la humanidad se ha hecho a lo largo de la historia ”, explica Garza.

Una María en su día a día contando su vida desde la intimidad de su cocina, de su casa, según la actriz, hace redimensionar la historia de Jesús y la salvación de la humanidad para dejar al público pensando en lo que hemos hecho hecho desde aquel sacrificio que hizo el hijo de María por nosotros, “una obra que te da un golpe en el estómago, que no es para nada solemne y aburrida, espero que el público que está lejos ahora pueda disfrutarla al ser transmitido por internet”, dijo.

El Testamento de María es un texto del irlandés Colm Tóibín, bajo la dirección de Itari Martha que será transmitida a través de boletopolis.com los días 1 y 2 de abril completamente en vivo desde el foro Shakespeare, lo que representa un reto para la actriz .

“Es uno de los proyectos más importantes de mi vida, es una obra muy difícil de interpretar, me exige muchísimo pero ya tenemos varios años haciéndola, así que la he hecho mía y disfruto mucho compartirla con el público, afortunadamente hemos logrado traspasar la pantalla debido a que desde hace muchos años, antes de la pandemia tenía la inquietud de hacer arte dramático en streaming, entonces cuando tuve que cancelar mi temporada el año pasado me aventé a hacer un Facebook Live desde mi casa, sin escenografía y sin todo lo que implica el teatro y esa transmisión la ha visto más gente que toda la que asistió al teatro desde 2016, me di cuenta entonces que sí se puede traspasar con la emoción la pantalla ”, puntualizó la feliz productora.