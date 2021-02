México: Gianna Sotera agradecida con las sorpresas de la vida

Cancún.- La cantautora argentina Gianna Sotera nunca imaginó que uno de sus temas más personales sería el emblema musical de una de las series más exitosas de los últimos tiempos: Madre solo hay dos de Netflix, protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto, En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Gianna comparte cómo llegó este momento inesperado a su vida tras el lanzamiento del tema Anónimo, el cual fue creado en su amado México.

“Besos Estelares y Anónimo los hice en la Ciudad de México, donde viví durante un año, amo México, se volvió mi hogar y quisiera regresar ya, pero por ahora estoy trabajando un montón con muchos proyectos. Pero sí, fue en México donde se lograron dos de mis canciones más bonitas que creo que me representan a la perfección, hablan de mi forma de pensar, de la vida y nuestros caminos. Anónimo es una carta que le compuse a alguien que todavía no conozco, pero que sé que cuando llegue ese momento conectaremos y la pasaremos hermosamente bien, nos vamos a aceptar como somos, libres y así como venimos sin prejuzgarnos”, expresó Gianna y así de pronto, Ximena Sariñana sin saber cómo, eligió el tema para la nueva serie de Neflix, una sorpresa para la cantante argentina.

“Fue algo muy loco, de pronto recibí un mail de la producción de Netflix, pensé que era una promoción de película pero no, querían mi canción, me dijeron que Ximena Sariñana la había escuchado y la eligió, no sé cómo es que le llegó y menos sabía cómo la iban a relacionar con la serie, fue hermoso, hasta que puse play, vi el primer capítulo, oí la canción y ahí me cayeron las lágrimas, piel chinita, lo primero que dije que loco que esté sonando mi canción en Netflix que es una plataforma que la ve todo el planeta tierra y además que esté en una escena que representa un montón de cosas, tan femeninas como la maternidad y ese proceso que atraviesa la mujer y que mi canción haya congeniado tan bien en ese escena, nunca me hubiera imaginado una escena con bebés y sí, ahora tiene mucho sentido, es magia”.

Con esta sorpresa de la vida Sotera comienza a materializar sueños y a visualizar su camino.

“Recibo esto con mucha conciencia y abundancia, estoy materializando mis metas, este presente me atraviesa la emoción, agradezco este regalo del universo, habiendo tantas cantautoras tan chingonas, tantas canciones increíbles y justo eligen mi canción, a veces la crudeza con esas imperfecciones es lo que la gente quiere escuchar, uno apunta a la perfección, a cómo debe sonar pero las imperfecciones muchas veces son lo más perfecto”.

Continúa entregando el alma en cada una de sus composiciones

Gianna Sotera es un alma libre, amante de transmitir sus vivencias y emociones en cada una de sus canciones, es por eso que después de este gran regalo cósmico que quedará grabado en su corazón y marcará su carrera, continua plasmando emociones de una manera honesta y natural para lanzar su primer disco.

“Sigo escribiendo, grabando y buscando colaboración con otros artistas, estoy en un proceso de incubamiento, tan íntimo, tan de uno, del que empiezan a emerger cosas, ya empecé a grabar la primera canción del que será mi primer disco, siento que me estoy enraizando más con esa conciencia de saber quiénn soy y quiero caminar en esta dirección, no sé cuántos temas va a tener pero quiero que sea un disco que tenga esa honestidad y siga contando todas estas verdades que a veces nos cuesta decir en palabras, es un disco que quiero regalarme a mi misma”, puntualizó, mientras tanto este próximo 27 de febrero lanzará la versión en cumbia de su más reciente sencillo Besos Estelares y para marzo un nuevo tema titulado Estereotipa.