México: Majo Cornejo cosecha frutos, se integra a la Sonora Dinamita y prepara nuevo disco

Cancún.-Después de tener una extensa e importante trayectoria artística, Majo Cornejo, la primera mexicana en ser titular del Cirque Du Soleil en el show dedicado a México, Luzia, ser ganadora de varios concursos nacionales e internacionales y quedar en segundo lugar en la última edición de La Voz México, la vida le sigue sonriendo, ahora al integrarse a la legendaria Sonora Santanera. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, la bella Majo comparte los detalles de cómo vive su momento.

“Me siento muy bendecida, dentro de toda esta situación y la pandemia, a pesar de que el Cirque Du Soleil paró no he dejado de hacer cosas, me siento muy afortunada, tengo salud, no me puedo quejar de nada, entré a La Voz México y en medio de todo esto se dio la oportunidad de integrarme a la Sonora Dinamita de Lucho Argaín y Elsa López” , compartió contenta la cantante, quien considera La Voz como una excelente plataforma en su carrera.

“Cuando estamos en el escenario no sabemos que corazones vamos a tocar, La Voz fue una súper plataforma, conocí gente increíble, no solo se competía sino compartíamos música y gané muy buenos amigos de esta experiencia” , dijo.

Debido a la pandemia, el Cirque Du Soleil, conformado por artistas de todo el mundo, suspendió presentaciones, lo que le dio oportunidad a Majo de participar en La Voz México en el equipo de María José, llegó hasta la final, quedando en segundo lugar, a su salida fue invitada a ser parte de la legendaria agrupación La Sonora Dinamita, a quien ahora dedica toda su energía.

“Yo digo que no hay coincidencias, sino Diosidencias, todo se dio de una manera honesta y súper linda, justo la Sonora cumple 60 años de trayectoria y lo celebra con el show “Un nombre, una historia”, poderme integrar a una agrupación con tanta trayectoria y tanta historia y aportar un poco de mi historia es un honor, me llena de felicidad” , refirió la cantante que haría su presentación oficial el próximo 17 de noviembre en un concierto en el Parque Bicentenario, el cual fue cancelado por las autoridades sanitarias.

“El 30 de mayo estaremos en el Auditorio Nacional, si Dios y la situación lo permite, estaremos celebrando con un concierto padrísimo, ya estamos viendo ensayos, pirotecnia, bailarines, va a estar bien bonito, seguro ahí va a ser mi presentación formal. Yo tenía otros planes de vida, pero creo que los planes de Dios son perfectos, me siento muy bien donde estoy, lo que estoy haciendo y la Majo que soy, me siento plena y contenta. Justo ahorita estaría abriendo presentaciones en Madrid de la gira que haríamos durante un año en España con el Cirque Du Soleil”.

Majo prepara nuevo disco

De la mano del productor Iván Barrera, quien ha hecho maravillas al lado de Gilberto Santa Rosa, Gloria Trevi, Franco de Vita y Alejandra Guzmán, entre otros Majo Cornejo prepara su primer material como solista.

“El próximo mes sacó un sencillo llamado “Preparando el vuelo”, producido por Iván Barrera, me siento tan contenta de trabajar con él, es uno de los sueños de mi vida, saldrá a la luz el próximo mes, será una canción muy especial, la combinación perfecta de quien es Majo musicalmente hablando, una fusión muy padre de música mexicana con wolrld music y la magia del Cirque du Soleil que no quiero perder, estoy muy emocionada y quiero que la gente ya la escuche” , finalizó.