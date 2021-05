Manuel Turizo con sentimientos encontrados estrena disco

Cancún.- Feliz por el lanzamiento de su más reciente álbum llamado Dopamina pero triste y enojado por la situación en su país, el cantante colombiano incita a la paz, al diálogo y comparte los detalles de este nuevo material discográfico, el cual marca cierta madurez en su carrera.

“Si estoy un poco estresado por lo que sucede en mi país, el tema es muy delicado pero yo sigo trabajando y me encuentro bien, super contento, feliz, siento que he aprendido mucho, me siento más seguro y preparado para vivir este sueño, me siento motivado por este álbum que se atrasó por la pandemia pero finalmente lo tenemos, gracias a Dios vamos muy bien, espero que la gente lo siga disfrutando mucho”, detalló Manuel al inicio de la charla con medios de comunicación.

Dopamina cuenta con 13 temas detallados por el mismo Manuel Turizo y que en su debut ya cuenta con certificación de Oro en Estados Unidos.

“Son 13 temas todos distintos, colaboraciones nuevas con Farruko, Maluma, Quiles, Wisin & Yandel, metiéndome en el viaje de Dopamina, cada canción es una historia y una musicalidad muy distinta, hay reggae, afrobeat combinado con Champeta, un género muy autóctono de mi país, obviamente urbano, un perreito dance hall, es una evolución de Manuel Turizo sin perder la esencia”.

Turizo reveló que ya tiene una lista de fechas en Estados Unidos; sin embargo, asegura que, como vio que se están reactivando ya los espectáculos presenciales en México, comenzará a planear una gira por algunas ciudades de la República.

Se proclama ante la violencia en Colombia

“Es muy complicado, entiendo a la gente que esté con resentimiento, con dolor pero nunca he sido partidario de responder de la misma manera, siento que la violencia tiene que parar por iniciativa de todos. En mi opinión hay que proclamar paz, sí tenemos que exponer la situación para que el estado se dé cuenta que está cometiendo errores, pero también que el vandalismo vea que no está bien estar quemando teles, rompiendo los medios de transporte del país, la gente se merece que le respondan, ahí los manifestantes demuestran ser igual de malos que las personas a las que les piden sean buenas, es duro pero es la realidad, yo no puedo unirme a una revolución de violencia ni lo haré, yo apoyo la paz, la salida es exponer la situación y no quedarnos callados pero llegar a la conciliación sin violencia”, sentenció el cantante originario de Montería, Colombia.

Manuel Turizo: