La cantautora yucateca María Moctezuma ha logrado conquistar con su “sonido raizoso” el continente europeo, enalteciendo la cultura de México ante el mundo; una vez más recorrerá en una extensa gira varias ciudades de Alemania y Suiza para dar a conocer su más reciente material discográfico, el cuarto en su carrera, el cual surgió en medio de la pandemia, tiene un toque muy personal y sonidos que llenan el alma, temas que la compositora comparte en una exclusiva y amena charla con Novedades Quintana Roo.

refirió María, quien además asegura tiene una marcada evolución musical, ya que este material lo trabaja de la mano del productor ganador del Grammy Latino, Herman Hecht.

“Definitivamente este disco muestra una evolución musical y una perspectiva más amplia, conocimientos y aprendizajes nuevos que tengo, el trabajar tan de cerca con Herman Hecht, verlo chambear, escuchar sus opiniones, retroalimentarnos mutuamente ha sido muy evolutivo, nutritivo y novedoso, estoy viviendo una etapa de mi vida y de mi trabajo muy brillante, siento que mis perspectivas musicales están floreciendo mucho, este momento de mi trabajo es de mucha valoración”.

El nuevo disco de María Moctezuma está integrado por 12 canciones que van desde el adiós, la historia y más, pero sobre todo, tienen alma y corazón, gritan lo que María siente, piensa y busca compartir con el mundo.

"La música la hago para compartir, mi mayor deseo es que otros se identifiquen, si están enamorados, si están encabronados que oigan La Conquista, que es uno de los temas que me apasiona mucho, la canción Ay mi Dios habla de la casta divina, de cómo seguimos utilizando esos conceptos que han dañado tanto nuestra cultura, de lo bonita que es y no nos hemos dado cuenta, estoy segura que en algún lugar del mundo habrá alguien que se identifique con alguna de mis canciones”.

Llevará una vez más su talento al viejo continente