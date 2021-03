México: María Penella aprende y disfruta de Marina en ¿Te acuerdas de mí?

Cancún.- Una bendición en medio de la pandemia, es así como ve María Penella su incursión en la telenovela ¿Te acuerdas de mí? donde da vida a Marina, esposa del personaje de Gabriel Soto, quien sufre de múltiples trastornos emocionales, condición que le ha dejado un gran aprendizaje, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo la talentosa nieta de Chespirito.

“Para muchos de nosotros este trabajo es una bendición, antes de la pandemia hice mucho teatro, llevaba un par de meses en los que decidí descansar y no tomar proyectos, estaba agotada porque 2019 fue un año increíble de mucho trabajo para mí, en eso llega la pandemia y fue un receso obligado. Esta telenovela llegó en el momento exacto y preciso en el que tenía muchas ganas de explorar otros medios como la tele, el cine y fue fantástico ”, expresó María, quien al inicio de la pandemia disfrutó mucho proyectos de teatro vía zoom, streaming, logrando un gran aprendizaje con el trabajo desde casa.

El personaje de Marina ha sido una delicia para María, quien busco delinear perfectamente un ser humano que fuera querido por el público a pesar de su condición emocional.

Marina es una niña caprichosa con diversos trastornos emocionales. (Cortesía)

“Es un personaje súper lindo, desde el inicio fue un desafío pensar cómo aproximarme para construir a Marina, que fuera un personaje muy redondito y humano para no odiarla desde el día uno, porque es una niña muy caprichosa y consentida que podía suceder que el público no me la aguantara y lo logramos, el público le ha tomado cariño, entiende su bipolaridad y quiere que esté bien ”, comparte María, quien ha aprendido mucho de Marina.

“Marina tiene una condición que afecta su salud mental pero es un ser humano, mimiento con ella fue como con cualquier otro, fui entendiendo los eventos que le pasan a Marina, entendí que a pesar de todo es una mujer que tiene sueños, que quiere ser mamá, ganas de realizar y ha sido un trabajo profundo y detallado, cien por ciento enriquecedor ”, expresó la talentosa actriz, quien trabaja a marchas forzadas con las grabaciones de la telenovela que lleva ya unos capítulos al aire y ha logrado atrapar al público; sin embargo, podremos ver a María Penella en otros proyectos más adelante.

María Penella disfruta compartir protagónico con Gabriel Soto y Fátima Molina. (Cortesía)

“Tengo un proyecto de teatro ahí formadito pero esperamos noticias de las autoridades para poder abrir los teatros, en semáforo naranja grabé una película que está en fila para estrenarse, dependiendo de lo que suceda con la apertura de ese sector o si va para alguna plataforma , y por ahí cocinándose un par de cosas más que ya les estaré platicando ”, concluyó la actriz.