Mario Bautista se autoregala concierto virtual el día de su cumpleaños

Cancún.- Como regalo de cumpleaños Mario Bautista prepara un show muy especial que será transmitido en streaming el próximo 5 de marzo, día en el que el cantante cumple 25 años. En conferencia de prensa el artista comparte los detalles de su autoregalo y de las sorpresas que prepara en cuestión musical para este 2021.

“Es algo que quería hacer diferente este año, el hecho de poder celebrar un cuarto de siglo con la gente que me apoya es genial, además se dio la casualidad de que el 5 de marzo cae en viernes y se me hace muy especial, porque los lanzamientos en plataformas digitales son los viernes, esto es como un autoregalo y un regalo para mis fans”, expresó contento el influencer.

Mario Bautista on line birthday show será transmitido por la plataforma e-ticket live el 5 de marzo a las 8:30 de la noche hora Ciudad de México pero se podrá ver en otros países como Bogotá, España, Los Ángeles, Tegucigalpa, Costa Rica y Nueva York en distintos horarios. Bautista dará un recorrido por los éxitos que han forjado su carrera, tendrá un espacio acústico, invitados especiales y una gran fiesta con bailarines y luces como es el estilo del intérprete de Tequila, esto como una manera de agradecer el apoyo de sus millones de fans.

Nos vemos este 5 de marzo para celebrar mi cumpleaños junto a ustedes!!! 💜💜💜

“Estamos felices y agradecidos con el cariño y el apoyo del público, estoy preparando muchas cosas, apenas hice alianza con una empresa que se llama Broxer y lanzamos nuestra tarjeta de débito, estoy haciendo mucha música y vienen varias colaboraciones”, reveló el cantante, quien prontamente estrenará un tema con Piso 21 como regalo del día de las madres, dijo, además de otras colaboraciones con Mariah y Gerry Di entre otros.

“Estamos trabajando arduamente en música nueva y en el siguiente disco que queremos sacar a finales de año, esperemos que para este año ya se puedan hacer shows para poder salir con toda la gira como la teníamos planeada”.

2021, un año para cosechar éxitos

“Llego muy feliz y agradecido con la vida por todo lo que está pasando, porque comienzo a cosechar esas semillas que se cultivaron hace meses, veo más cerca el fruto, veo que está creciendo el árbol porque lo regamos con buenos nutrientes, contento porque voy a cumplir un cuarto de siglo y estoy esperanzado”, relató en conferencia el cantante, quien aún tiene sueños y metas por cumplir.

“Me faltan muchas cosas, como ser humano la necesidad básica es el crecimiento en todas las áreas de la vida, me emociona que se están abriendo muchas puertas, hay muchas oportunidades. Estoy tomando cursitos, tomando técnicas de actuación para no parar, juntar el mundo de la música y de la actuación, soy un showman y me encantaría en algún momento de mi show hacer piruetas, cantar, bailar y de pronto hasta hacer un esquetch. Mi sueño es presentarme algún día en el Madisson Square Garden y realizar colaboraciones con Chris Brown, Justin Timberlake o Bruno Mars”, puntualizó.