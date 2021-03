México: Mario Bautista encendió el escenario en su cumpleaños

Cancún.- El cantante Mario Bautista derrochó tremenda energía y no perdió oportunidad para agradecer a la vida el poder celebrar su cumpleaños 25 cantando en vivo arriba de un escenario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIO B 📿 (@mariobautista)

En punto de las 9 de la noche comenzó la transmisión de On line Birthday Show, un concierto que logró reunir en la plataforma de eticket live a miles de “Bautisters”, quienes pudieron disfrutar de una hora de música y buena vibra por parte de su ídolo.

Teniendo como escenario una pantalla, un dj al fondo y acompañado por cuatro bellas bailarinas, apareció en el escenario, vestido de negro y tenis blancos que combinaban perfecto con gafas de armazón del mismo tono, apareció Bautista, quien en el primer segundo agradeció estar de nuevo en el escenario, luego de un año de pandemia; sin embargo, reconoció que a pesar de que no es lo mismo que tener de frente a sus ‘bautisters’, la vibra de la noche era la mejor.

“Agradecido de compartir escenario con mi equipo, con todo mi crew otra vez después de esta cuarentena tan larga, qué locura que esta sea la nueva realidad, no le quiero llamar así, quiero regresar a que la realidad sea la realidad pero bueno, que rico que podamos conectarnos y poder cantarles esta noche a través de este show on line, de verdad me emociona” , expresó emocionado el cantante, para arrancar con el tema No digas nada, el primero que grabó en Colombia, dijo.

Posteriormente el momento se volvió a un set acústico en el que acompañado de su guitarrista Mitsu, interpretó varias canciones como Si me das tu corazón, Regálame y otras que seguramente traspasaron la pantalla y robaron miles de suspiros.

“Me siento en casa, me siento ahí con ustedes, que rico estar compartiendo este momento, poder cantarles me emociona mucho después de tantos meses en cuarentena, les quiero compartir que mi misión en la vida es multiplicar la buena vibra donde quiera que esté, con palabras, con acciones, así que espero que disfruten de esta canción que tiene toda la “Buena Vibra”…

Mal de amores, Tequila y de pronto, Buena Suerte al lado de su buen amigo Vadhir Derbez fueron otras tantas que prendieron la noche, la cual entre agradecimientos por parte del cantante hacia su público, culminó pasados los 60 minutos con los temas Miami y Baby Girl.