México: MasterChef arranca temporada sin los regaños y gritos del chef Benito dice José Ramón Castillo

Cancún.-Mañana se estrena una temporada más de MasterChef México en la que no estará el polémico chef Benito Molina, situación que el chef José Ramón Castillo agradece y confiesa en exclusiva para Novedades Quintana Roo que la manera de enseñar y alentar a los participantes es con paciencia y buen ejemplo y no con gritos y falta de respeto, asegurando que esta será la mejor temporada de todas.

“Estamos listos para comenzar este viaje mañana a las 7:30 de la noche. Es otro el ambiente, nos estamos divirtiendo mucho, hay muchas sorpresas, verán muchos invitados, buenas cocinadas, los participantes vienen con otra tónica a diferencia de otras emisiones, están representando muy bien al estado de donde vienen, desde el tercer capítulo estas nuevas técnicas , mejores emplatados, estoy contento por el resultado que se genera en cada capítulo ”, expresó el Chef José Ramón Castillo, agradecido por la salida de su ex colega Benito Molina.

“Verán un gran cambio en los jurados, creo que es una de las mejores temporadas porque a diferencia de otras aquí a nadie se le está rebajando, ni regañando de una forma exagerada, creo que no son formas, hay una nueva forma de emitir un juicio a las personas que nos están mostrando su trabajo, todo está fluyendo muy bien y la formativa se está tomando como debe ser. Romper un plato y gritar, eso no va, ni a los animales hay que tratarlos así y menos a una persona que es televidente, que está cumpliendo su sueño ”, refiriéndose a la actitud agresiva que de pronto mostraba Molina en temporadas pasadas.

Debido a la pandemia, el casting para esta octava temporada se realizó en línea, se recibieron más de 5 mil videos de participantes mostrando sus recetas; de ahí comienza los filtros a través de llamadas vía zoom por parte de la producciónndo cerca de tres mil, al segundo filtro solo 2 mil y de ahí cada uno de los chefs entrevistaron a cerca de 600 personas para quedarse con los finalistas que veremos a partir de mañana.

Habrá deportistas, médicos y hasta parientes de famosos

Veinte participantes de diferentes edades y profesiones serán los encargados de darle vida a esta nueva temporada en la que los chef Betty Vázquez, Adrián Herrera y José Ramón Castillo llevarán a la final a un solo ganador, acompañados de la conducción de Anette Michelle y un invitado sorpresa.

“Tendremos una gran sorpresa, apareció la temporada pasada y créanme que todas las personas que están en el proyecto tienen cosas bien bonitas para ofrecer, todos suman para que esto sea algo totalmente distinto a las temporadas anteriores de MasterChef”.

Y acerca de los hijos de famosos que hicieron casting, José Ra dijo que:

“Se va a quedar solo uno, nosotros fuimos muy incisivos en que si quedaba era porque realmente la persona quería estar y no solo por ganar rating, finalmente esta persona no tiene la culpa de que su familiar sea famoso, si quiere labrar su propio camino nosotros no somos quienes para claudicar su sueño, lo vemos como un participante más, si le echa ganas adelante, fue por la vía más legal porque ninguno de nosotros tres queríamos que entrara algún famoso por calificación, pero vimos a este participante y vimos que si le echaba ganas y tiene toda la oportunidad ”, detalló la estrella de los postres, quien invitó a que no se pierdan esta nueva temporada de MasterChef que augura será la mejor”.