Minnie West disfruta actuar y producir su nueva película “NES” en Akumal

En medio de los momentos difíciles que se viven en el mundo, la actriz Minnie West unió su talento con el productor Beto Gómez para realizar un proyecto que además de resaltar las bellezas de México saque algo bueno de esta pandemia, por lo que actualmente se encuentran en Akumal filmando la película No estás solo (NES), detalles que nos cuenta en exclusiva para Novedades Quintana Roo la bella actriz.

“Estoy muy feliz y emocionada, Beto Gómez es mi mancuerna y estamos produciendo este proyecto para poder sacar algo bueno en medio de la pandemia y de todo esto que estamos pasando. Voy como productora y actriz, es un reto que me encanta”, detalló Minnie, quien compartió que la película es un thriller romántica que narra la historia de un arquitecto que llega de España para remodelar unas villas en Tulum, donde conoce al personaje que ella misma interpreta y ahí empiezan a pasar cosas extrañas.

Además de lograr combinar de manera perfecta el misterio con una historia de amor, Minnie West está feliz de resaltar las bellezas de Akumal.

“Selva, mar y las bellezas de este destino no se han usado mucho para retratar y en esta película ha resultado algo muy padre que va a ser visualmente interesante. Beto escribió esta historia tan padre que combina estos dos géneros bastante bien, es un terreno no muy explorado y la manera que logramos combinar el misterio con una historia de amor, seguramente les va a gustar”.

Ser productora y actriz es un reto que disfruta y le apasiona

“Eso me gusta hacer con mis proyectos, siempre pienso en la Minnie espectadora, lo que me gustaría ver para poderlo contar. Me encanta combinar las dos facetas, si soy productora me pongo en los zapatos de la actriz y viceversa, así entiendo y me sensibilizo mucho más y entiendo las necesidades de ambos lagos, me vuelvo más empática y nunca dejo de aprender. Cada película que hago es como graduarme de la universidad más complicada y me encanta seguir aprendiendo, ahora co produzco con Gustavo Ángel, quien tiene una gran trayectoria que me cobija”.

Acompañada de nuevos rostros como Pepe Barroso, Diego Beltrán Ulrich, Carmen Puga, Mara Lupis y Camila Valero (hija de Stephanie Salas), Minnie West asegura que los personas han embonado perfecto con el elenco elegido.

“Cada personaje está delineado por una actuación increíble sin importar nada más, se formó un cast increíble, el convivio ha sido también muy padre entre nosotros. Nunca había estado tan feliz y emocionada de lo que viene, la verdad es que si hubiese vislumbrado el futuro me vería como me veo ahorita, no quiero que cambie nada, lograr mis propias oportunidades, llevar a cabo proyectos que a lo mejor pudieran parecer imposibles, el reto de sacar cosas y seguir contando historias es lo que más me importa”.

NES pretende terminar la post-producción en marzo de 2021 para luego recorrer importantes festivales de cine y estar lo más pronto posible en alguna plataforma para que el trabajo de Minnie y su crew pueda ser disfrutado por el público.