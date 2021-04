Muerdo celebra una década de trayectoria

Cancún.- La sangre del mundo es el más reciente disco del cantautor español Muerdo con el que celebra diez años de trayectoria artística y lo festeja con un espectacular concierto en streaming el próximo 18 de abril. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Muerdo comparte los detalles de esta nueva entrega en la que plasma su esencia y narra sus propios procesos de superación personal en historias hechas canción.

“En este año cumplo 10 años de la salida del primer álbum en 2011, el cual trabajamos en España dentro del circuito de la canción de autor y fue hasta el segundo disco que empezamos a trabajar mucho en Latinoamérica, ahora presento mi quinto álbum, en el que permanece el ADN del proyecto que es mezclar sonoridades y ritmos de diferentes partes del mundo, ese mestizaje e investigación de la música étnica y su fusión con la música popular ”, expresó Paskual Kantero, conocido en la escena musical como Muerdo.

La sangre del mundo ha sido grabado plenamente en pandemia en la ciudad de Buenos Aires, está impregnado de esa introspección y de ese tiempo que nos ha dado la pandemia, para hacer reflexión, digerir, repensar en los demás. Muerdo comparte que este disco está impregnado de esta energía reflexiva y retrospectiva, además de que es el primero que hace en latino américa.

“Muerdo entrega mucha honestidad en este nuevo disco, casi todas las cosas que escribo son mis procesos de superación personal, de mi propia auto transgresión y un poco la narración de todo ello”.

Tras la pandemia prepara concierto y gira por España

“Hemos tenido la suerte que no hemos tenido que cancelar nada, ahora estamos a punto de empezar nuestra gira de presentación por España y esperamos que llegue este desenlace natural de todo este proceso y podamos compartir las canciones en vivo con la gente. Antes de empezar la gira por España haré una presentación en streaming desde el Studio Uno desde Madrid, un espectáculo con una propuesta estética muy particular, con una organización audiovisual muy elaborada y esto será el 18 de abril a través de escenariovirtual.com , está todo el mundo invitado ”, puntualizó.

En México Muerdo se ha presentado en el Festival Catrina en Puebla, en la FIL de Guadalajara en 2019, donde presentó su libro, y en diferentes sitios de la Ciudad de México y el resto de la república, lugares a los que busca volver, luego de encontrar un buen recibimiento por parte del público mexicano.

“Los fans mexicanos me parecen muy divertidos, cálidos y afectuosos, ese temperamento es muy parecido a los del sur de España de donde soy, me gusta mucho el folclor mexicano, en este disco he hecho la incursión del son jarocho, que es un género de los más importantes en el folclor mexicano, mexico es un país que me llama la atención por muchas cosas ”.