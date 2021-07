En un mundo profundamente dividido no nos hemos dado cuenta de que, al final, todos queremos lo mismo: ser felices y ver felices a los nuestros, ese es el espíritu con el que surge Mundanos, una agrupación de artistas independientes y con sus propios proyectos que se reúnen por el infinito placer de hacer música sin complicaciones, pretensiones o géneros predeterminados.

Conscientes de los cambios en la industria musical, en la forma de hacer música y en la forma de consumirla, Mundanos basa su creación en la colaboración.

(Cortesía)

Aportaciones individuales que se suman colectivamente. Es un laboratorio donde se vierten ideas, se someten a consenso y se toman decisiones de manera democrática, sin líderes que impongan sus visiones particulares de las cosas.

“No somos una banda”, afirman los integrantes.

Con el rock y el pop como punto de partida, esta no banda se despreocupa del sendero por el que los lleve la creación y se aboca a producir lo que les sale del alma, en busca de transmitir un mensaje que conecte con una audiencia cada vez más diversa y global.

Mundanos cree en la filosofía del DIY (Do It Yourself o hágalo usted mismo). Todo lo que se produce en este laboratorio es realizado por sus mismos integrantes, desde la composición y arreglos hasta la producción, mezcla y masterización de sus canciones que pueden ir desde un tema pop a un blues o una ranchera sin el menor empacho o prejuicio. “Así es más divertido”, coinciden.

(Captura de pantalla)

Conformada por el cantautor español José Riaza, la cantautora mexicana Julieta Soto, el guitarrista y periodista Ismael Frausto, el bajista y fabricante de equipo de audio Ray Growl y el baterista Ángel Bermúdez Mundanos suma a artistas invitados en sus canciones con el fin de enriquecerlas y mantener una interacción creativa con distintos géneros musicales y corrientes de pensamiento.

Mundanos es el primer sencillo de la agrupación, un tema escrito por Riaza que desde su computadora fue creciendo con la incorporación de cada uno de los miembros hasta llegar al estudio.

(Captura de pantalla)

El video de la canción cuenta con la participación de distinguidos comunicadores como Fernanda Tapia, los periodistas y standuperos Susana Heredia y Arturo Flores, el periodista y crítico Jorge Caballero y el reconocido publirrelacionista e influencer Pepe Zepeda, quienes pausaron sus múltiples ocupaciones para transformarse en sus alter-egos y grabar un ácido video en el que lo mismo conviven Dios y el diablo que un mago y una bruja, enviando siempre un mensaje de hermandad, paz y amor.

“Todos en el tren de los tristes queremos ser más felices. Cambiemos las directrices, todos queremos lo mismo…”