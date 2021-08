El cantante José Fors, Alejandra Barros y Prakriti Maduro son los protagonistas de una divertida historia, realizada por Sandra Solares, que tiene como objetivo que el público se identifique con la historia, se divierta y olvide por un momento los días grises que se viven por la pandemia. Que salga al cine y disfrute de esta película el próximo 19 de agosto.

Para Sandra Solares, la historia de Ni tuyo ni Mia comenzó a escribirse cuando pensó en juntar dos cosas que le apasionan: la música y el cine, compartió con medios de comunicación a través de una conferencia de prensa virtual.

“Les quiero contar un poco de cómo empezó el sueño de hacer esta película, escribí este guion pensando en conjuntar el cine y la música, quería tener un pretexto para incluir en una historia, que considero cotidiana, real y común que nos puede suceder a todos, la muisca que nos acompaña diariamente, con la que vivimos, bailamos, dormimos, así es que empecé a escribir esta historia que habla de cómo dos personas pueden llegar a conocerse a pesar de haberse prejuzgado. Me considero admiradora desde siempre de José Fors y del rock nacional, así que no lo pensé y decidí llamarle para invitarlo”, refirió Sandra, quien confesó que recibió un no rotundo por parte del vocalista de Cuca; sin embargo, reflexionó y quedó un trabajo maravilloso, dijo.

Por su parte José Fors, quien da vida a Diego, se dijo agradecido de la oportunidad y la experiencia que vivió al hacer cine por primera vez en su vida.

“Fue un trabajo de equipo y gracias a que Sandra nos dio mucha libertad, es que acepté, siendo que nunca había actuado en cine, me ayudó mucho hacer este personaje, usar el léxico que me acomodaba y era el más natural, además apoyado con gente como Alejandra con tremendo colmillo, pude sacar el personaje adelante, el equipo completo fue un ángel, una familia preciosa, gracias a la calidez humana y creer los unos en los otros salió algo muy natural. Fue un mundo nuevo para mí, había hecho algo de teatro, soy el cantante de Cuca pero no el José de todos los días, esto es muy diferente a los escenarios, un mundo que me interesaba conocer, soy fanático del cine, ver y hacer una película fue muy enriquecedor en el aspecto humano y de conocimientos, aprendí mil cosas”, puntualizó Fors.

Alejandra Barros asegura que a pesar de que la película que se estrena el próximo 19 de agosto a través de Cinépolis Distribución trata el tema de la infidelidad, lo aborda de manera ligera y positiva, dejando una linda reflexión.

“Si la gente que la vea Ni tuyo ni mía, se ríe tanto o la mitad de lo que nosotros nos reímos haciéndola, ya ganamos, es una película para reírse, para meditar un poco pero para pasarla muy bien, sacar todo lo que hemos acumulado en estos tiempos, salir a disfrutar a las salas es recomendable, el cine es el mejor lugar para disfrutar del gran esfuerzo con el que hicimos esta película y divertirse. Es una película que tiene mucho corazón y por lo tanto les alegrará mucho”, refirió Alejandra quien da vida a Amanda.

Finalmente, la venezolana Prakriti Maduro dijo sentirse cómoda con el equipo logrado, ya que tras ser madre de gemelos dos meses antes de comenzar el rodaje, pudo tener a sus pequeños en el set y se dijo cobijada por todo el crew en todo momento.