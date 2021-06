Edith Toral comparte testimonio de fortaleza a través del arte con Fishtank

En pleno siglo XXI, donde aparentemente todos los tabúes han sido rotos, hay algunos que permanecen en nuestra sociedad como el que obstaculiza el diálogo abierto entre padres e hijos para que éstos tengan claro el tema de la sexualidad en edad temprana. Esa es la premisa bajo la cual, Edith Toral, decidió llevar a escena los fantasmas de “un episodio roto de su vida”. La dramaturga y directora de la puesta en escena Fishtank comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo, cómo logró, a través del arte, contar y sanar un episodio oscuro de su vida.

“La obra se llama Fishtank, un hueco vacío lleno de aire, sumergirte, flotar, abandonarte… este proyecto surgió en 2019, en el momento que dije –tengo que contar este cachito roto de mi vida-, es mi ópera prima como directora y dramaturga, soy egresada de la licenciatura en actuación por Casa del teatro, estuve en diversos proyectos actuando hasta que decidí hacer el mío propio y surge como una voz desde el empoderamiento femenino en el que yo quería ser nadadora olímpica pero hubo varios tropiezos en el camino en los que se involucran acoso sexual, mi primera menstruación y el tomar las decisiones fuera y dentro de la alberca”, detalla Edith, recordando los días tristes de aquella época, pero de los que logró tomar ventaja.

“Entrenaba como profesional 24/7, todo esto me fortaleció como mujer, tuve mi menstruación a los 9 años, fue algo muy fuerte para mí porque nadie me dijo lo que estaba pasando, el acoso sexual no sabía cómo manejarlo, pues fui violentada por coaches, por mismos nadadores de la alberca, todo eso quise transformarlo en arte porque sé que no soy ni seré la última a la que le pase, así nace Fishtank, una historia medio autobiográfica en la que sale un fantasma de sábana blanca con lentes negros que representa el miedo, al que toma de la mano y van juntos recorriendo esta historia”.

Fishtank un llamado a la sociedad para reflexionar

Ahora que el empoderamiento femenino está en su auge, Edith utiliza el arte para poder decir y gritar sus inconformidades para así cambiar la conciencia o el criterio del espectador e invitarlo a la reflexión, esto de la mano de su colectivo llamado “Las moscas que vuelan al revés”.

Fishtank es un llamado a la comunicación entre padres e hijos, a la información y a dejar a un lado los tabúes de temas que pesan en la sociedad.

Fishtank se presentará a partir de este jueves 17 de junio y hasta el 29 de julio con aforo limitado en el Teatro La Capilla, cuyas funciones serán transmitidas a través de boletópolis para así poder llegar a cualquier rincón del país a manera de streaming.

“Queremos que además de esta tercera temporada en el Teatro La Capilla y las funciones en streaming, salir a diferentes partes de la república mexicana, tenemos confirmadas ya algunas funciones en el foro La Gaviota en Querétaro para septiembre, octubre, iremos a Pátzcuaro, en el Centro Dramático Michoacán, y poco a poco iremos llegando a más lugares”, concluyó la también actriz.