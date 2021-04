Cancún.- La banda mexicana Out Of Control Army, luego de un año alejada de los escenarios regresa con un show en streaming en el que, aunque sin público, pondrán todo el corazón, ya que saben que su música traspasará fronteras con este gran show. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Deals, vocalista de la agrupación comparte los detalles de este concierto.

“Out of Control Army somos una banda de la capital, ya tenemos seis años tocando cada quien en diferentes grupos que nos juntamos para hacer una propuesta diferente en el ska, hemos estado tocando por todos lados, Colombia, Guatemala, Alemania e Inglaterra y gracias a eso vemos que sale en el mundo, siempre estamos estudiando mucho, nos preparamos y estamos al pendiente de cómo evoluciona la escena en el mundo para estar al nivel de cualquier festival y a la par de las bandas de cualquier parte del mundo”, refirió Deals, quien compartió celebrarán estos seis años de trayectoria con un gran streaming.

Debido a la pandemia el concierto de sus primeros cinco años tuvo que cancelarse y con esa energía han decidido tirar la casa por la ventana para este concierto, que por la situación, se llevará a cabo en línea el próximo 30 de abril a través de la plataforma Ticketmaster live.

“Después de un año encerrados haremos algo a lo grande, un show con una banda completa, 26 músicos en escena, vamos a tener como invitado a Misael de Panteón Rococó, será un show que no hemos hecho ni siquiera cuando el mundo era normal, con una producción enorme, seis pantallas, una iluminación tremenda, el audio será increíble, nos emociona mucho que en medio del fin del mundo podamos hacer un show así”.

Acompañados de su concepto The Spooky Ska Orchestra, el show de Out of Control Army será completamente en vivo, a puerta cerrada pero con la energía que los caracteriza.

“Será un concierto sin público pero lo bueno es que nos podrán ver de cualquier parte de México y del mundo y llegaremos a un público que no hemos llegado que es a las familias de los fans. Al no haber público nos enfocamos mucho en la producción audiovisual, lo que importa es que la gente se entretenga y pase un buen rato, sabemos que no es lo mismo pero es lo que hacemos por ahora y lo hacemos con mucho corazón, hemos trabajado muchísimo y ojalá nos echen la mano con su presencia, el boleto está entre 80 y 100 pesos”, refirió Deals, quien consciente de que la industria del entretenimiento será la última en reactivarse, pide al público arme su ritual, vean el concierto en streaming y de paso celebren el Día del Niño.

“El formato de este concierto es Big band, con canciones inclinadas al ska jazz, el sonido más clásico, con 16 metales en vivo y será un recorrido por los temas de nuestros cinco álbumes, canciones románticas, de protesta para todos los gustos”, concluyó el vocalista de Out of Control Army.