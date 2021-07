El guionista y director mexicano estrena en Netflix su primera película, la cual considera su carta de presentación, ya que toda su experiencia, talento y esencia está inmersa en cada cuadro. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, comparte el orgullo de este gran proyecto que es “Fondeados”.

“Sin duda, esta es la pieza más importante que he hecho porque habla de mi como ninguna otra, es mi primera película que yo escribí, dirigí, llevo trabajándola más de cinco años, ha sido un camino bastante largo para llegar a este punto en que la gente pueda verla en todo el mundo, es un momento muy especial para mí, el trabajo de todos los involucrados se siente en pantalla, no es igual a ninguna otra”, detalló Bucay, quien suma un éxito más a su carrera con la diferencia de que en Fondeados detalló cada pieza, logrando un proyecto más personal y único.

“Tiene un sello distintivo, mucha pasión de la gente que trabajó en ella, técnicos, actores, creativos, es un sueño hecho realidad, sin duda. Me involucré al cien en todo, desde escribirla, elegir el elenco, el crew, con ayuda de mis socios productores pero tuve una libertad total por parte de Netflix y eso me tiene muy agradecido. Lo mejor es que no puedo culpar a nadie de nada, todo es mi responsabilidad y eso lo hace más importante en mi carrera”.

Marcos Bucay ha logrado éxitos como director, productor, showrunner, escritor y más en exitosas series y películas como Club de Cuervos, nominada al Emmy, Guadalupe-Reyes y Free Jolito, cortometraje premiado mundialmente, entre otros proyectos que se han hecho virales; sin embargo, Fondeados tiene una energía distinta que marca el inicio de su sello personal.

“Quiero que se convierta en algo que la gente sepa qué se puede esperar de Marcos Bucay. Fondeados es un viaje alucinante en el que pasan muchísimas cosas, siempre quise hablar de esta subcultura que son los emprendedores, algo que nunca se ha visto retratada en el cine, se ha hablado de Mirreyes, de Godinez, los emprendedores es un demográfico que cada vez crece mucho más, basándome en esto creo esta historia un poco sobre mis propios traumas y esa frustración laboral que alguna vez sentimos todos al querer pegarla, esto a través de una comedia ligera con críticas a las redes, a las apps, las tendencias digitales y hacemos un comentario macro de cómo es vivir el mundo del emprendimiento en México”, destacó Bucay, quien además deja un mensaje de amistad, empatía y apoyo entre conocidos.

Fondeados es una historia protagonizada por Ricardo Polanco, Aldo Escalante, Natalia Téllez, María Chacón, Seo Ju Park, Fabrizio Santini, Sebastián Zurita, Giuseppe Gamba, Joaquín Ferreira, Jorge Zárate, Isaac Cherem que el público no se puede perder “y más en estos tiempos de pandemia, se den un rato para relajarse y consumir comedia nacional, se vale darnos chance, no ser tan duros con nosotros mismos y desconectarnos, es un poco la esencia de la pelí”, refirió Bucay, quien trabaja en nuevos proyectos.