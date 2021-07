El actor Plutarco Haza disfruta su momento, ya que tras la pandemia logró retomar el teatro que llevaba haciendo durante siete años ininterrumpidos, ahora de la mano del experto en monólogos Adal Ramones, quien dirige la puesta Voy a ser papá en el Teatro del Parque Interlomas en el Estado de México, a la par el actor tomó el reto de formar parte de dos series de habla inglesa.

Este proyecto teatral, el cual también produce, junto con su esposa, representó para Plutarco la posibilidad de retomar su paso por los escenarios teatrales.

“Ha sido increíble lo que ha sucedido con esta obra, que empezó como una bola de nieve y quien la ha venido a ver la recomienda e incluso regresan a verla, lo cual es muy gratificante. Llevamos ocho funciones de la primera temporada y gracias a esta buena respuesta, a pesar del momento que estamos viviendo, la gente se está animando y está viniendo a vernos”, dijo.

Voy a ser papá ha significado un reto para el también actor de Extraños en un tren y El otro sentido, pues incursionó en el monólogo, un género muy difícil y más aun abordando el género de comedia.

“Es una gran responsabilidad llevar todo el peso de la obra, pues no debe de haber distracción para mí y debo de mantener la atención del público hacia mí, durante la hora y media que dura la función. Debido a esto, tomamos la decisión de invitar a Adal Ramones, que es un experto en el género del monólogo, además de que fue papá recientemente, para que se involucrara en el proyecto y me ayudará a adquirir herramientas dentro del ‘stand up’ y a no ser tan parco dentro de la comedia y creo que logramos un buen resultado”.

A la par de su trabajo en la nueva temporada de Voy a ser papá, Plutarco Haza se alista para su participación en algunas series, con diversas productoras y su próximo debut en el cine norteamericano.

Esto sucederá en dos proyectos, El Jardin aka: Narco Killer, de Christian Cavazos; y Melancolía, de Jorge Xolalpa; ambos un reto más para el actor.

“Yo hablo inglés en un 80 por ciento. Pero ahora tenía que actuar y pensar en inglés, lo cual fue muy complicado en ambos casos, pues tuve diversas escenas en donde estuve solo en pantalla y tenía que demostrar que eran personajes nativos”, concluyó.