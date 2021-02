Santa Fe Klan a la conquista del mundo, “Ya no le volverá a faltar nada a mi mamá”

Cancún.- Con seis álbumes en su carrera, el premio como compositor a mejor canción independiente de 2019 por la Sociedad de Autores y Compositores de México y una gran pasión por la música, Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan ha tomado impulso para conquistar el globo terráqueo dejando a un lado las barreras del idioma, así lo compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo durante la presentación de su nuevo disco “Santa Cumbia”.

Ángel, haciendo un recuento de tus inicios a todo lo que has logrado, ¿cómo te ves ahora y hacia dónde va Santa Fe Klan?

“Me siento contento porque ya no le va a volver a faltar nada a mi mamá, a mi familia, a mi barrio, a mi raza ni a nadie, yo voy lejos, quiero llevar mi música a todos los lugares, a lo mejor ni siquiera me van a entender lo que estoy diciendo pero les haré sentir la música con instrumentos y mis ritmos, quiero llevar mi música a otras latitudes y poner en alto el orgullo mexicano”.

¿De dónde surge Santa Fe Klan?

“Santa Fe Klan empezó a llamarse así por la colonia donde crecí desde niño, cuando vi que en mi barrio bailaban Brake Dance y grafiteaban, me les empecé a pegar y siempre les hacía los coros o cantaba, de ahí surgió SFK y así lo decíamos en todas las canciones. El ratón me pasó los programas y puse mi estudio a los 13 años, de ahí en todas mis canciones ponía SFKlan y hasta ahora sigo tirando barrio, ese es mi música y lo que la gente conoce, yo soy Ángel y en el barrio me dicen “El Güero”, Santa Fe Klan somos mucha gente, y siempre pondré lo mejor para que nos vaya chido a todos”.

Ahora experimentas un nuevo sonido y sumas otro álbum a tu carrera…

“Todo se puede, hay que echarle ganas y no perder la visión, por eso quise darle a mis fans algo nuevo y enseñarles que todo se puede, darles siempre lo mejor y ahora con este disco de cumbia los voy a poner a bailar, ya estoy tocando más chido el acordeón y el año que entra lo voy a subir a mi show”, detalló Santa Fe Klan acerca de su nuevo disco Santa Cumbia, el cual estuvo cobijado por grandes productores como Toy Selectah de Control Machete y Camilo Lara, fundador del Instituto Mexicano del Sonido y reconocido productor nominado al Grammy y El Dusty, quien le imprimió su peculiar estilo tex-mex.

¿Cuál es el reto en Santa Cumbia?

“Las cumbias me han gustado desde que estaba morrito, me le escapaba a mi mamá para ir a los bailes sonideros a mandar mis saludos pero nunca me había puesto a hacer las cumbias yo, hasta ahora. Santa Cumbia es algo nuevo, la misión fue conectar tantos talentos, tantas mentes diferentes como Camilo, Toy, El Deca, Macario, Panke y mucha gente talentosa, dejé a cada quien hacer lo que sabe, yo escribí las canciones pero estuve de aquí pa allá, este disco está respaldado por mucha gente”.

Uno de los sueños de Ángel es colaborar con grandes roqueros mexicanos

“Tengo muchas ganas de hacer un disco de rocanrol, me gustaría hacer canciones con El Tri, con El Haragán, con Lira n’ Roll, con esas canciones crecí en el barrio, con todos mis amigos, abrazados brincando, tomando, cantando, todos bien locos, me recuerda a muchos amigos que ya no tienen vida, se me pone la piel chinita cuando escucho esas canciones y quisiera hacer un disco de rock, me gustan también las canciones rancherotas y si un día me ponen un género bien raro pues también lo hago, eso sí, seguiré haciendo rap hasta la muerte pero si quiero ver que se siente hacer otros géneros”, finalizó.

Santa Cumbia es de gran importancia para Ángel Quezada, ya que representa un antes y un después en su carrera sin dejar fuera todos los elementos y aprendizajes que ha tenido a través de los años.