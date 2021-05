Con una extensa trayectoria en la producción musical y audiovisual y luego de haber colaborado con grandes estrellas de la música internacional, este 2021 el productor y compositor cubano Santana busca que México conozca su trabajo y se identifique con su música, así lo expresó en entrevista exclusiva desde la ciudad de Miami para Novedades Quintana Roo.

“Soy cubano, tengo 25 años, Santana es un muchacho que tenía una ilusión y ganas de cumplir un sueño, comencé a trabajar en la producción audiovisual y en 2011 comencé con artistas urbanos de la isla de Cuba, hasta que gracias a Dios conocí a Gente de Zona y estuvimos viajando por el mundo entero, visitamos más de 50 países, años después llegué a Miami y comenzó a trabajar con artistas internacionales de primer nivel y siento que ahí es donde se dio a conocer más mi trabajo ”, compartió en productor musical, quien tiene música nueva con la que busca conquistar al público de todo el mundo.

“Entre las nuevas propuestas que tenemos es un álbum completo, la producción es mía al lado de Dj Kadel y Supra, serán entre doce y quince canciones y el título es Días alegres”, refirió Santana, quien en este álbum fusiona nuevos ritmos como el trap americano con ritmos cubanos, el reggaetón de Puerto Rico y la sorpresa de incluir un corrido mexicano.

Santana ha logrado posicionarse en un lugar privilegiado como productor musical del género urbano y el secreto ha sido evolucionar pero conservando su esencia en todo momento.

“Me encuentro feliz porque mis padres están orgullosos de lo que logró, toda la gente queda contenta con mi trabajo, eso me da la motivación para seguir adelante con mi música, desde siempre he tenido la visión de que para mantenerse hay que seguir con el ciclo evolutivo del mercado, de lo que está en tendencia y llevarlo a mi estilo es la clave, nunca me he dejado caer ”

Presentará su nuevo disco en México

“Me encantaría visitar toda Latino américa y Europa pero principalmente me gustaría ir a México porque cada que sacamos una canción se coloca entre los top 5 de los charts, así que estamos planeando hacer el debut de nuestro nuevo álbum en México, espero que se nos Delaware. También me gustaría hacer alguna colaboración con Natanael Cano, ya hay algunos planes, hice algunas producciones con Christian Nodal, Reik, Thalía, hay varios planes para trabajar con talento mexicano ”, concluyó.