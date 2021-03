México: Sofía Díaz muestra su esencia en cada canción

Cancún.- Con una carrera joven pero con pasos firmes, la cantante y compositora Sofía Díaz va labrando su camino musical portando una bandera de honestidad y de cero poses, así es como desea conectar con el público para entregar su talento. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la cantautora comparte cual es el mensaje que desea dar en cada una de sus canciones, como su más reciente sencillo “Hechicera” en el que promueve el amor propio al lado de la también compositora Estefanía Riojas.

“Este dueto es algo muy importante en mi carrera, para ambas es bonito la manera en que conectamos, esta historia que contamos en la canción es algo que nos pasó a ambas y lo padre fue poder convertir esa anécdota que no fue tan grata, en arte, hacer de ella una canción, Hechicera no habría sido lo mismo sin Estefanía Riojas”, comparte Sofía, quien comenzó su proyecto de manera profesional en el 2017 con el lanzamiento de su primer EP titulado “Sueños”.

Luego de una exitosa colaboración con el Dj GNoiz con el tema I miss U, en 2020, Sofía estrenó La Cura, tema con que comenzó una nueva etapa en su carrera, explicó que esta canción pudo significar su debut oficial.

Ahora, arranca el 2021 con nuevos temas, mostrando su esencia y honestidad en cada uno de ellos.

“Muy contenta de comenzar el año con nuevos temas, nuevas canciones y componiendo para seguir sacando más a lo largo del año, hacer lo que me apasiona y a través de la música poder conectar con más personas y contar mis historias, en la música encontré una manera de expresarme, realmente para mi hacer música es lo mejor que me ha pasado, es mi manera de hablarle al mundo. Trato siempre de darle este toque de lo que soy, me gusta ser muy transparente con lo que hago y trato de impregnar mi esencia en cada producción, trato de ser yo y de mostrarle eso al público”, expresó Sofi, quien busca abrirse paso en la escena musical llevando de bandera su autenticidad.

“Creo que es un poco complicado sobresalir en la escena pero lo más importante es tener definido lo que eres y lo que queremos proyectar, ya que cuando eres fiel a lo que eres y lo que dices es más fácil conectar con el público. Estoy en un punto de mi carrera que no puedo aflojar, todo suma, me siento muy contenta con la respuesta del público, han recibido muy bien mis producciones originales, a fin de cuentas lo hago con el corazón y con todas las ganas del mundo”.

Tiene en planes grandes colaboraciones

“Es una etapa nueva de mi carrera porque en realidad me atrevía hacer otro género, un poco más urbano, me encanta estar compartiendo esta producción con Estefi porque es una gran amiga, las dos compusimos y cantamos. Definitivo, para mí las colaboraciones son lo de hoy, me encanta compartir con otros artistas, le da muchísimo a mi persona y espero que ellos puedan aprender un poquito de mí, justo ahora estoy componiendo para hacer cosas con más personas, este es el año y quisiera al menos hacer algo con varios artistas que admiro como Elena Rose, una gran compositora, Leon Leiden, admiro mucho su trabajo, Camilo me encanta, todo lo que comunica con su arte, lo sigo desde que salió de Factor X, conozco su carrera y se me hace un artista muy completo y ya soñando más alto, J. Balvin, La Rosalía, me gusta soñar en grande y manifestarlo”, concluyó Díaz.