La Sonora Santanera llenará el escenario de La Maraka en concierto híbrido

Desde el salón La Maraka, la legendaria Sonora Santanera presentará un show inolvidable que a la vez será transmitido vía streaming a través de la plataforma de e-ticket, en el que además de sus grandes éxitos tendrá como invitados especiales a Jorge Muñiz, Alejandra Ávalos y Sheyla. Detalles que comparten los señores Antonio Méndez y Arturo Ortiz con Novedades Quintana Roo.

“Estamos muy contentos por este maravilloso evento que se realizará el próximo 29 de mayo con la participación de estas grandes estrellas, será un evento muy bonito donde compartiremos escenario, es la primera vez que estamos con Alejandra Ávalos, con Sheyla y con Coque Muñiz, así que invitamos al público a pasar una buena tarde noche en compañía de la Sonora Santanera, ahora que poco a poco empiezan a reactivarse los espectáculos”, detalló Arturo Ortiz, fundador y parte esencial de la agrupación.

“Estamos esta oportunidad para de nuevo estar en contacto con nuestro público, hicimos algunos streamings pero no nos gustaron mucho, el público y nosotros estamos acostumbrados a convivir, a cantar y bailar, sentir la energía y tomarnos la foto, así que ahora tendremos la oportunidad y seguro esto se va a poner muy bonito”.

Alejandra Ávalos, Jorge Muñiz y Sheyla son los invitados especiales de la Sonora Santanera para este show que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, para el cual han preparado un repertorio que encantará al público en general.

“Tenemos el honor y gusto de participar con estas luminarias, que se han dado el tiempo de ir a ensayas, cosa que les agradecemos y admiramos su profesionalismo. Sheyla cantará unos temas de Sonia López, mu a doc a su tesitura de voz, el público constatará la calidad de voz de estos tres cantantes”, refirió el señor Antonio Méndez, quien dio pie a la bella Alejandra Ávalos.

“Yo elegí dos canciones una que se llama De mil maneras y El Ladrón, para mi cantar con La Sonora Santanera es un lujo, son una agrupación que admiro desde hace muchísimos años, hacer este tipo de ensamble y adaptar las canciones a nuestro estilo para esta mancuerna ha sido muy bonito, queremos que la gente lo disfrute como nosotros”, refirió Ávalos.

Por su parte Sheyla viajó de Culiacán, Sinaloa para comenzar los ensayos de este gran concierto.

“Cuando me invitaron no lo pensé, me emociona muchísimo poder cantar con músicos en vivo y tener el privilegio de compartir con La Sonora Santanera, elegí dos canciones que son Pena Negra y Mi caprichito, porque si hay que mover el botecito, hay que moverlo bien, la intención es divertirnos y disfrutar al máximo. La verdad se siente hermoso y mágico después de todo este tiempo de estar lejos de los escenarios, sin músicos en vivo, es algo que yo deseaba desde hace tiempo”, expresó la bella Sheyla.