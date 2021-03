México: Susana Alexander alista el streaming de Las mujeres no tenemos llenadero

Cancún.- Celebrando a las mujeres, la primera actriz decide presentar al mundo una más de sus creaciones, el emotivo monólogo Las mujeres no tenemos llenadero, un montaje lúdico y ágil que ha presentado desde hace más de dos décadas en pequeños auditorios, y que promete carcajadas interminables, aseguro la bella Susana Alexander a Novedades Quintana Roo.

“Es un espectáculo que hago desde hace muchos años, tengo mucha suerte porque generalmente en el mes de marzo por el Día Internacional e Mujer me llamaban para presentarme en varios lados y llevé este montaje a Tlaxcala, Monterrey, me presenté para diferentes compañías con mucho éxito, gustó mucho y lo vio mucha gente, pero nunca tuve una temporada como tal, es por eso que ahora, por primera vez, como la reina que soy, lo presentaré en streaming, es aquí donde quiero quedarme, en esta ventanita donde hablo para todo el mundo”, refirió contenta Susana que su nieta que está en Holanda pueda ver su trabajo.

Las mujeres no tenemos llenadero está conformado por 15 minutos feministas, dice Alexander, en los que recita poesía dirigida a las mujeres, posteriormente narra algunos cuentos de Guadalupe Loaeza, de Ángeles Mastreta, otro de Ana María Dávila y otros de Dinorah Valdéz, entre otros, esto entre anécdotas y consejos que da la actriz a señoras y señoritas, compartió.

Ama el streaming y no extraña los aplausos

El streaming es una nueva forma de comunicación que Susana Alexander adoptó ya como propia y no pretende dejarla, pues la experiencia ante las cámaras la tiene y asegura no necesita los aplausos de un evento presencial.

“Empecé en 1950 en la televisión, soy pionera y amiga de las cámaras, sé trabajar perfectamente con ellas, esas cámaras son los millones de ojos de gente que quiere ver mi espectáculo, yo coqueteo con la cámara porque sé que usted en México o en cualquier parte del mundo me está viendo. El aplauso lo recibo con cada persona que compra un boleto para verme, es la manera de decirme Susana te quiero y le hace muy bien a mi corazón, no extraño el aplauso porque sé que hay gente que quiso regalarme el milagro de su presencia para ver en este caso Las mujeres no tenemos llenadero”, expresó agradecida la reina del streaming y aseguró que formará parte de su vida, por lo menos los próximos dos años.

“Soy muy feliz haciendo estos espectáculos, mi mamá me decía, si te echan por la puerta entra por la ventana y aquí estoy en esta ventanita, por lo menos dos años más, la gente está muy asustada y sé que no van a salir, si antes de la pandemia nos costaba trabajo sacar a la gente de su casa para llevarla al teatro ahora es mucho más, así que seguiré con esta ventanita con la que puedo ir al pueblito más lejano de cualquier lugar, es fantástico y estoy fascinada”, concluyó Alexander.