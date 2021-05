Sylvia Pasquel se reencuentra con la música

Cancún.- Como una manera de reencontrarse y continuar cerca de su público, con quien no ha tenido contacto directo a consecuencia de la pandemia, la primera actriz Sylvia Pasquel tomó la decisión de dar a conocer a las nuevas generaciones que en 1980 debutó como cantante y lanzó su primer disco de balada ranchera.

Se me olvidó que te olvidé, balada ranchera compuesta por Lolita de la Colina, una de las máximas productoras musicales del país en las décadas del 70 y 80, es el tema con el que Sylvia debutó como cantante, luego de varios años de fructífera trayectoria en los escenarios.

“Era un complemento dentro de las carreras de las actrices, que también se dieran a conocer como cantantes y grabaran un disco; y en mi caso, se hizo esta producción que tuvo mucho éxito en ese entonces ”, dijo Sylvia Pasquel, quien además de incursionar de esta manera en el canto, hizo lo propio en varios proyectos de teatro musical, en títulos como Vaselina, Sugar y El hombre de La Mancha, entre otros.

“Tomando en consideración la situación por la que estamos atravesando los artistas, a consecuencia de la pandemia, en la que nos hemos hecho más virtuales y por sugerencia de mi hija Stephanie Salas, tomamos la decisión de subir este sencillo a las plataformas digitales y reencontrarme con el público de esta manera.

“Pero aclaro que no haré a un lado mi carrera como actriz, para dedicarme a la música. For nothing. De hecho, no haremos presentaciones, ni conciertos. Esto es un más que estamos haciendo, mostrando esta faceta que ocurrió dentro de mi carrera ”, precisó la actriz que también reapareció en cine, con el estreno de la cinta El diablo entre las piernas, dirigido por Arturo Ripstein; en la que está acompañada por Alejandro Suárez, Patricia Reyes Spíndola y Daniel Giménez Cacho.

El disco grabado por Sylvia Pasquel, además del tema Se me olvidó que te olvidé, se conformó de otras baladas rancheras, compuestas por Lolita de la Colina y José Alfredo Jiménez, por mencionar algunos, de los que destacaron títulos como: Por mi orgullo, Te voy a dejar, Con quien me olvidas, Lo voy a dividir y Si la noche de anoche volviera, entre otros.

“Definitivamente hay una conexión entre Lolita de la Colina y mi familia. Mi primer sencillo fue una canción de ella y años después, mi hija Stephanie Salas grabó su primer sencillo con el tema 'Ave María', de la misma autora. ¡Dos éxitos! Definitivamente, sus canciones forman parte de nuestras carreras musicales ”, concluyó, además de mencionar que, de regresar a los estudios de grabación, le gustaría hacer un dueto con su hija.