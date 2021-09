Jazz, tango, música electrónica y tradicional integran la oferta musical del Festival Internacional Cervantino en su edición 49, con la presencia de agrupaciones provenientes de Alemania, Argentina, Grecia, Estados Unidos, Japón, México y la región de Quebec, se realizará un amistoso intercambio cultural en formato híbrido que tiene por objetivo visibilizar y acercar al público las expresiones artísticas de distintas partes del mundo del 13 al 31 de octubre en el estado anfitrión y en festivalcervantino.gob.mx, para la audiencia digital.

La potencia instrumental de Iván Trujillo Ensamble contagiará de energía a los espectadores del FIC 49 desde su escenario virtual, con la presentación de su álbum más reciente Music From the Poetry Book for a New Angel.

Desde Alemania, las DJ´s Resom y Mareena proyectarán su sensibilidad musical durante un espectáculo en vivo desde el Trasnoche de Guanajuato.

Tierra Mestiza es sincretismo expresado en música de concierto mexicana; por su parte, Tembembe busca la reivindicación de los pueblos indígenas al difundir la música purépecha. Ambos compartirán su vocación por los sonidos tradicionales de México y Latinoamérica en el escenario del FIC 49, con un concierto en la Ex Hacienda de San Miguel de Barrera.

En representación del movimiento musical quebequense, Le Vent Du Nord combinará la voz, la guitarra, el piano, la mandolina, el acordeón y la percusión acompasada de los pies contra el piso para promover el folklore de la región de Quebec.

Argentina tendrá presencia en el FIC 49 con la presentación musical del Quinteto Astor Piazzolla, agrupación con el objetivo de difundir el Nuevo Tango piazzolliano, a 100 años de su nacimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Quinteto Astor Piazzolla (@quintetoastorpiazzolla)

Las raíces musicales de Grecia y México se enlazarán durante la presentación en vivo de Alexandra Gravas, acompañada de Los Macorinos y el pianista polaco Józef Olechowski.

Para concluir esta celebración cultural Tania Libertad ocupará la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, con un espectáculo musical en memoria del maestro del bolero mexicano, Armando Manzanero. Con una trayectoria de más de seis décadas, la cantante peruana de nacionalidad mexicana compartió el gusto por la canción latinoamericana con el compositor yucateco, quienes a través de la trova, las baladas y los boleros manifestaron su pasión por la música.

Su presencia en escena estará acompañada por la cantautora Joaquina Mertz, para transmitir a la audiencia Cervantina los mensajes de amor implícitos en las letras de Manzanero. Este evento en vivo se realizará el domingo 31 de octubre a las 20 horas.

El público podrá acceder a la programación desde cualquier parte del mundo, a través de festivalcervantino.gob.mx y la plataforma Contigo en la Distancia contigoenladistancia.cultura.gob.mx El Festival Internacional Cervantino se difundirá en televisión abierta, redes sociales y plataformas digitales de los medios públicos federales y locales.