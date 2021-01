México: Carmen Armendáriz apuesta por una gran historia, “Te acuerdas de mí”

Cancún.- Con gran entusiasmo, la productora estrella Carmen Armendáriz presentó de manera oficial al elenco de su nueva producción titulada “Te acuerdas de mí”, una historia de amor, intriga y ambición, estelarizada por Gabriel Soto y Fátima Molina, adaptación de la exitosa telenovela turca “Reina de la noche”, que narra la historia de Pedro Cáceres y Vera Solís, quienes se conocen y se enamoran profundamente en el pueblo de San Ginés. Ambos ignoran que los crímenes de sus padres, de los que ellos no tienen parte ni culpa, pondrán en peligro su felicidad, pues tienen un pasado en común.

“Te acuerdas de mí es una historia diferente, un triángulo amoroso distinto, está contada en 86 capítulos, hay un equipo con el que he trabajado desde La Usurpadora y hay entre nosotros una complicidad padre. Aquí no hay estrellas, todos estamos trabajando de una manera muy chida y lo agradezco de corazón ”, destacó la productora, quien ha logrado reunir un gran elenco como Gabriel Soto y Fátima Molina, además de adaptar muy a su estilo esta famosa historia turca.

“La historia original es La reina de la noche, pero me parecía una historia un poco floja, entonces junto con los escritores fuimos construyendo personajes que tuvieran vida, un reto, que el corazón les palpite y la cabeza les haga traición, que como pasa la vida ellos vayan cambiando”, destacó la productora, quien ha luchado contra el covid para no dejar de trabajar, siguiendo todas las medidas de seguridad.

“Hacemos pruebas de covid cada semana, locaciones y foros son constantemente sanitizados, tenemos mucho cuidado y si hay síntomas de contagio mandamos a casa a esa persona para esperar, lo importante es estar en paz”.

Los protagonistas de la historia comparten su sentir ante este tan esperado estreno, Fátima Molina, por su parte, con el personaje de Vera Solís marca su debut en Televisa.

“Creo que ha sido el tono, algo nuevo para mi es el melodrama, estaba nerviosa pero con la ayuda de mis directores, de Gabriel y mis compañeros que tienen toda la experiencia me siento muy feliz y contenta de disfrutar a Vera, ya quiero que vean este nuevo proyecto el lunes a las 9:30 de la noche”, expresó contenta Fátima Molina.

Gabriel Soto, por su parte agradece dar vida a Pedro Cáceres.

“Como actor todos tenemos una serie de emociones, para interpretar un personaje hay que subir y bajar los decibles, encontrar la armonía perfecta para poder interpretar a Pedro, los directores exigen mucho a nivel actoral, aquí todos amamos y respetamos un set de televisión, con toda la disciplina, somos actores de oficio y venimos día con día a dejar el alma”, así agradeció Soto la oportunidad de ser parte de este proyecto.

Helena Rojo por su parte dijo sentirse útil y agradecida porque la hayan tomado en cuenta para este melodrama en el que comparte créditos con Rebecca Jones, Guillermo García Cantú, Ana Bertha Espín, Moisés Arizmendi, Pedro Sicard, Federico Ayos, Marisol del Olmo, Enoc Leaño, Emilio Guerrero, Markin López, Antón Araiza, Natalia Téllez y Nina Rubín, entre otros.

La bella Rebeca Jones regresa a las telenovelas con este proyecto. (Cortesía)

“Estoy muy agradecida, entro a la mitad de toda la historia, voy conociendo a los personajes, bendito sea Dios regreso a los melodramas, es algo que me gusta hacer, amo mi trabajo y es algo que me hace sentir plena y completa, en casa creo que no sirvo para nada, pero aquí me siento útil, recibiendo los estímulos de mis compañeros, estoy muy agradecida ”, expresó e invitó al público a no perderse esta historia el próximo lunes 18 de enero por Las Estrellas.