Trendline aprovecha los sinsabores de la pandemia para crecer

La agrupación de covers Trendline, ha dado un vuelco a su carrera luego de que se cancelaran conciertos presenciales por la pandemia; sin embargo, decidieron no parar y reinventarse haciendo colaboraciones, preparando un nuevo show y arreglos de canciones que fueron y son tendencia. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Manu y Abi comparten los detalles del futuro de la banda, ahora que comienzan a reactivarse los conciertos presenciales.

“En medio de la pandemia tuvimos que aprender que ya no existen los presenciales, cantar a una cámara, enfrentarnos a un reto totalmente distinto, nos vimos arrinconados porque no había otra opción pero de eso sacamos un fruto increíble porque conocimos cosas nuevas y no nos "hemos detenido a pesar de todo, estamos preparando canciones y un nuevo espectáculo que viene en la puerta, nos hemos mantenido al pie del cañón para que Trendline siga creciendo día con día", aseguró Manu, uno de los vocalistas del grupo.

Abi por su parte, asegura que después de probar con las colaboraciones, vienen muchas más.

“A pesar de la pandemia que detuvo a nuestro medio, fuimos de las pocas bandas resilentes que seguimos creando contenido y creciendo como banda, salimos de nuestra zona de confort, probando cosas nuevas como hacer colaboraciones con distintos artistas desde casa, lo cual nos abrió muchas puertas con un público que no nos conocía, el último que salió con Yurem Rojas y quedó increíble ”, comparte Abi, quien recordó sus primeras colaboraciones.

Estuvimos con María Fernanda de la Sonora Santanera, fue nuestra madrina, con Faisy, con Alan Mora ex cantante de la banda La Trakalosa de Monterrey, cantamos con Laureano Brizuela, ahora con Yurem y con quien quiera sumarse, estamos haciendo propuestas interesantes de temas del artista al estilo de Trendline ”.

Manu confesó que le encantaría realizar una colaboración con Bruno Mars, pero más, colaborar con gente que crea en la banda y comparta el sueño que están viviendo, ya que Trendline no está peleada con ningún género y han logrado una excelente conexión con el público mexicano .

Trendline es un grupo integrado por ocho elementos que nació de un concepto de bar. Trendline es una experiencia audiovisual que abarca las canciones que fueron en tendencia en la época de los 80's 90's y lo que suena al momento, lo que los mantiene en el gusto del público; sin embargo, sus vestuarios, los visuales, la producción, luces y efectos en cada show los hacen diferentes a los demás, además de la mezcla de nacionalidades de cada uno de los integrantes, México, Venezuela, Uruguay y Argentina.