Plena, feliz y orgullosa de lo que ha logrado en más de tres décadas de trayectoria artística, la bella Vanessa Bauche estrena en la plataforma de Netflix la nueva serie Guerra de vecinos, donde da vida a Leonor Salcido, una mujer pobre de bolsillo pero rica de corazón. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Vanessa comparte lo que representan estos 33 años de carrera, cómo ve sus logros y el sueño que es estar en esta importante serie.

“Estoy contenta, de plácemes, celebrando la vida, este momento tan importante en mi carrera, tengo tantas cosas que agradecer, las actrices de este país más bien vivimos en el no, pero aprendemos a hacer estómago, a ser resilientes para no tomar personal el tema del rechazo; sin embargo, puedo destacar que mi carrera ha sido muy peculiar, han sido más de 33 años de trabajo ininterrumpido en cine, en teatro, en televisión y últimamente en las series”, destacó Vanessa, quien ha sido pionera en muchos ámbitos de la industria como ser la primera actriz latinoamericana en trabajar en el Royal Court Theatre de Londres, entre muchas otras cosas.

Vanessa Bauche ha logrado una prolífica carrera en las artes, ha sido conductora, actriz, incursionó en el ámbito musical

“Lo más importante de mi carrera ha sido la congruencia en los proyectos que afortunadamente he tenido la libertad de decidir aceptar o no, soy cabeza de familia y muchas responsabilidades desde muy joven y el decir a no a un proyecto que considere ofensivo para mis mujeres o mi país, o que no es honorable, no es fácil, son riesgos que he corrido pero justo eso me ha permitido tener una trayectoria íntegra, limpia y de credibilidad”.

Rondando el quinto piso, la actriz celebra estos años de trayectoria con una importante serie de comedia llamada Guerra de vecinos, creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, que estrena el próximo 7 de julio en Netflix y donde dará vida a una ama de casa llamada Leonor.

“Me siento afortunada de protagonizar como mujer en nuestro país, una historia tan hermosa que corona de alguna forma el principio de esta celebración de más de 30 años de trayectoria profesional, la gente se va a enamorar de los personajes y seguro tendrán varios temas que platicar para deshacernos de los prejuicios que nos dividen”, expresó Bauche, quien asegura que este personaje es por primera vez en su carrera con el que se siente más cercana por sus valores, por quien es y por lo que busca cada día, que es el bienestar de su familia.

Vanessa ha decidido utilizar su trayectoria para defender causas sociales, en 2019 convocó al primer paro nacional pacífico de mujeres, el 9M, para visibilizar la importancia de las mujeres en la sociedad, además de fundar el Centro Nacional de Cultura de Paz, tomando como punto de partida sus más de 20 años participando en diversas causas sociales.

“Ha sido mucho trabajo en un año y ahora empiezo a abrir y cosechar, a seguir sembrando, a fin de año se viene una serie bilingüe llamada Acapulco para Apple TV+, producida por Eugenio Derbéz, tiene un reparto internacional extraordinario y tengo un personaje divino. He logrado consolidar varias facetas de mi vida que he venido desarrollando como armar el acta constitutiva de una fundación, tener mi compañía productora (Yolocan), tener una plataforma que apoye a la economía de géneros, de mujeres emprendedoras, de pueblos originarios y todo esto gracias al aislamiento”, concluyó la actriz.