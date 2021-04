Benito tiene muchas sorpresas para la décima temporada de Vecinos

Cancún.- Con más de 16 años al aire, la serie de Vecinos se ha convertido en todo un referente de la televisión mexicana que este domingo 4 de abril estrena su décima temporada en la que surgirán nuevos personajes y grandes sorpresas, así lo confesó en exclusiva para Novedades Quintana Roo, Octavio Ocaña, quien da vida al entrañable Benito.

“Muy contento de anunciar una temporada más de alegría que estamos preparándoles. Gracias a Dios estamos siendo parte de las familias mexicanas, hemos entrado a sus casas durante 16 años que nos han regalado sus risas y que el público ya forma parte de la familia de Vecinos”, destacó Octavio Ocaña, quien ha dejado a un lado su persona desde que se convirtió en el tierno e inolvidable Benito, que ahora es todo un adulto.

Octavio Ocaña será por siempre Benito. (Cortesía)

“Benito siempre he sido, Octavio es muy raro a veces y me siento muy contento con eso, nadie había contemplado tantos años al aire, las primeras tres temporadas que hicimos cuando yo era pequeño pensamos que ahí quedaría pero no, gracias a Dios se dio la oportunidad de volver a hacer Vecinos y es maravilloso que la gente lo siga pidiendo, se han sumado nuevos personajes, nuevos casos, respetamos a los viejos, cada quien su papel y estamos muy contentos de seguir haciendo este programa”.

Octavio se dijo agradecido con su productor Elías Solorio y con el público que sigue dejando entrar en sus casas a cada una de estas familias que viven en el edificio y que forman parte de la serie de Vecinos.

“Interpretamos situaciones de día a día, que a muchos nos han pasado, todos tenemos un vecino como nosotros, lo bonito es que lo que llevamos a la tele con comedia es parte de la vida de todos los mexicanos”, dijo Ocaña.

Benito da un gran paso en este nuevo ciclo

“En esta décima temporada Benito se volvió como su papá, flojo, que no quiere trabajar, solo quiere pedirle dinero al abuelo, ahora con la novia, sigo haciendo castings, ella me convence, ahora decido yo pero me manda la novia, muy a fuerza pero motivado, a lo mejor sale una sorpresilla por ahí, a lo mejor un bebé o nos casamos, no sabemos qué va a pasar”, compartió Octavio, quien dice hay muchas cosas de él en Benito y visceversa.

“Benito y yo somos muy similares, soy un poco flojo pero me encanta mi trabajo, estar activo, soy muy divertido como persona, Benito igual es cotorro, gandalla y le gusta estar con los amigos, es Octavio básicamente, siempre lo he manejado como soy yo, noviero y todo, la verdad ha sido muy padre”, destacó el actor, quien agradece también poder compartir sus opiniones y experiencias para su personaje.

Vecinos estrena décima temporada este domingo a las 7:30 de la noche, por lo que Octavio Ocaña invita al público a no perderse los nuevos capítulos que seguramente los van a atrapar, pues hay nuevos personajes como el bebé de Silvita, una hija perdida de Jorjais y muchas sorpresas más.