Winder presume las bellezas de Cancún

El cantautor e intérprete originario del norte de México presenta el que considera uno de los temas más importantes de su carrera, “Valió la pena”, cuyo video muestras las bellezas naturales del estado. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Winder asegura que vive una etapa de madurez personal y profesional y busca mostrar con este tema esta evolución musical que ha logrado.

“Desde niño me encontré con la música, me fue llegando porque nadie de mi familia se dedica a la música, fui probando varios proyectos diferentes como orquestas, coros, grupos de iglesia, obras de teatro musical y eso fue forjando mi camino en el mundo de la música, de las canciones, las letras y los escenarios. Mi papá me enseñó a tocar la guitarra y fue cuando me di cuenta que era un romántico y melancólico, así que comencé a escribir y a probar suerte en los cafés de Monterrey, ahí supe que era el camino que quería seguir”.

Comenzó a grabar sus propias composiciones hace más de una década y ahora hace gala de toda esa experiencia en el que será su sexto material discográfico.

“Me siento en un momento que algún día soñé, estoy contento, siento que este estreno es como mi graduación, ahora viene esa etapa de Winder para explotar todos esos años de preparación y experiencia, entrarle a los golpes duros y darle con todo con este nuevo disco y planear lo que viene, me siento preparado y listo para enfrentar este nuevo camino”, refirió Winder, quien busca conectar con el público con honestidad, mostrando una producción de primera calidad.

“Algo que me caracteriza es que a pesar de la evolución que ha tenido la música, yo conservo la parte acústica, como la batería real, guitarras y el acordeón en varias canciones, traté de mantener sonidos reales, dejando un poco a lado lo digital, además de mi esencia latina, melancólica, temas fuertes como el desamor, la madurez de decir no te amo, viene de todo en este disco para poder dedicar”.

“Valió la pena” es el cuarto sencillo de este material, cuyo video fue grabado en las bellas playas de Cancún y un cenote en Tulum.

“Fue un honor conocer a Iván Luckie, quien se encargó de hacer las fotos, que cuando las vi, nació la idea de llevar esto a un video, fue difícil pero logramos hacerlo, lo trabajamos en Cancún, en Playa del Carmen e hicimos unas tomas hermosas en el cenote corazón de Tulum, donde pude sumergirme, fue una de las mejores experiencias que me ha tocado vivir. Ahora el micrófono y la guitarra que utilicé en el video quedaron ya de adorno, pero realmente fue un sueño cumplido”, expresó Winder, quien aseguró le gusta presumir los paisajes de su amado México.