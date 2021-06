Desde muy pequeña, la bella Yrma Lydya supo que su camino a seguir era la música y más la mexicana, poco a poco la joven de 20 años se ha abierto las puertas de la industria del entretenimiento participando en más de 200 programas de televisión y en cuestión musical, ya prepara su cuarta producción discográfica, la cual compartió con Novedades Quintana Roo será una mezcla fresca de temas clásicos del regional mexicano.

“Mi nuevo disco tendrá como base el bolero ranchero con acompañamiento de mariachi, tengo claro que lo que quiero es evolucionar, siempre, todo el tiempo. Quiero prepararme más y crecer como artista para hacer feliz al público que me escucha en un concierto o que oye mis canciones en su coche. El cuarto disco, de hecho, está pensado con ese ideal: llevarle algo de felicidad a quien lo escuche”, refirió Yrma Lydya, quien comenzó sus estudios vocales con música clásica pero su amor por México y su cultura la llevaron por el camino del regional.

“Estudio música desde los 2 años; de niña me preparé en el bel canto, pero en esa trayectoria me encontré con las partituras de José Alfredo Jiménez, de María Greever, de todos esos compositores que le han dado brillo a la historia de la música en nuestro país. Es indiscutible que en la vida de los mexicanos hay una gran responsabilidad cuando se habla de nuestra cultura musical: vestuario, instrumentos, canciones. Ese es el impulso que me movió a dedicarme a la música mexicana, que no es solamente la canción ranchera, hay una enorme variedad que abarca el bolero, la balada, etc…”

La precede una brillante trayectoria

Yrma Lydya ha participado en 10 telenovelas con productores como Juan Osorio y Salvador Mejía, y en 6 obras de teatro; sus estudios en la Compañía Nacional de Danza y The Royal Academy of Dance la llevaron a bailar en la puesta tradicional que se hace en Chapultepec de “El Lago de los Cisnes”.

En cuestión musical, su primer disco se llamó “Regalo de Dios” y se publicó en 2015. Dos años después lanzó “Hablando claro”, con el que comenzó a tener presentaciones en canales de televisión, palenques y embajadas de otros países y en 2020 estrenó “Eternamente Yrma Lydya”.

“Nada ha sido fácil, pero siempre he tenido claro que en esta carrera los obstáculos se superan con calidad. Cuando se ofrece la mayor calidad posible y se muestra respeto por el público entonces es posible conseguir tus objetivos”, puntualizó la bella joven que recientemente fue galardonada con el Premio Nacional de Cultural (otorgado por el Senado de la República) y el Doctor Honoris Causa por aportes a la cultura y méritos propios que le concedió la Cámara de Diputados.