Rechazan independizar la zona hotelera de Cancún y hacerla alcaldía

La propuesta de separar la zona hotelera de Cancún y convertirla en una alcaldía más dentro del municipio de Benito Juárez, fue tajantemente rechazada por la presidenta municipal Ana Patricia Peralta.

La iniciativa ideada por la organización Observatorio Legislativo, viene luego de que el gobierno federal anunciara la posible transferencia de las labores de mantenimiento de la zona hotelera de Cancún al gobierno local.

De hecho, Cancún necesitaría al menos 200 millones de pesos para el mantenimiento de la zona hotelera, detalló la munícipe, e incluso, cuando hay obras como pavimentación, el costo se eleva al doble.

Señaló que ante la posible desaparición del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para el próximo año -que es la instancia encargada del mantenimiento de la zona hotelera-, el gobierno estatal y municipal trabajan en un plan para garantizar que continúen los servicios.

Acerca de la propuesta realizada por la organización Observatorio Legislativo de convertir la zona hotelera en una alcaldía, Peralta de la Peña descartó dicha alternativa.