Cancún: Recogen más de 20 costales de basura en el parque Kabah

Más de 60 alumnos de nivel básico, así como sus padres y hermanos, se unieron para limpiar los alrededores del Parque Kabah, logrando recoger más de 20 costales de basura, en su mayoría plásticos.

Jaqueline Alarcón Elizalde, directora de Áreas Naturales Protegidas en Benito Juárez, mencionó que una vez al mes invitan a las escuelas locales a realizar este tipo de acciones para concientizar a los estudiantes sobre el impacto que tiene la basura en el entorno.

También te puede interesar: Celebraron 24 años del Parque Kabah de Cancún

“Tenemos que crear conciencia en toda la gente para que cuidemos el planeta, porque encontramos todo tipo de basura, plástico, unicel, desechos orgánicos, refrigeradores, llantas, hasta ropa interior”, dijo.

Sin embargo, lamentó que estos esfuerzos no perduran, debido a que en el lapso de una semana, el perímetro vuelve a lucir sucio por el depósito de botellas de plástico, bolsas, contenedores e incluso cacharros como refrigeradores y colchones.

“Queremos que la gente tome conciencia de levantar la basura, de no tirarla en las calles, de mantener limpio sobre todo está área natural, porque aunque nosotros lo hacemos una vez al mes, pero se cumple el plazo y se ve como un basurero, pareciera como si no hubiéramos hecho absolutamente nada, no dura ni una semana”, dijo.

Debido a esto, se invita a las escuelas a participar de esta iniciativa, para que a través de los jóvenes y los adultos comprendan el daño que provocan los desechos al entorno natural y urbano.

“Esto nos perjudica a todos, pero sobre todo a los animalitos que viven en el área porque se pueden comer algo que les pueda hacer daño, pero en general, tirar basura nos afecta a todos en general”, dijo.

Aunque ya se realizan jornadas de limpieza con la escuelas, Alarcón Elizalde mencionó que también buscan sumar a los usuarios, quienes por primera vez fueron organizados para realizar una de estas actividades, sin embargo, hasta el momento sólo se han sumado 50 de los más de mil ciudadanos que hacen uso de las instalaciones del Parque Kabah.