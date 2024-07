Huracán Beryl: Cancún habilita refugios para ciudadanos, turistas y mascotas

Ante la inminente llegada del huracán ‘Beryl’ a las costas de Quintana Roo, el gobierno de Cancún dio a conocer la disponibilidad de los refugios temporales para ciudadanos, turistas, e incluso, mascotas.

Cancún cuenta con 87 refugios temporales para recibir a 23,000 personas, así como dos refugios para turistas en Bonfil y Cancún; y el primer refugio "pet friendly" establecido desde 2019 en la primaria Ek Balam en la supermanzana 247.

Esto se dio a conocer durante la rueda de prensa de la Sesión Permanente del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos Temporada 2024, presidido por Pablo Gutiérrez Fernández, Primer Regidor y encargado de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez.

En la sesión, se dijo que se prepararon 96 refugios en hoteles con capacidad para 33,000 personas y 16 autorefugios para 6,828 personas.

En total, Cancún cuenta con refugio para más de 62,900 personas, ante la inminente llegada del huracán ‘Beryl’ a las costas de Quintana Roo.

Asimismo, Gutiérrez Fernández anunció que se cuenta con 2,431 elementos de personal y 250 vehículos, incluyendo camionetas, camiones, pipas, grúas y autobuses.

Además, disponen de 768 herramientas y equipos de trabajo, así como dos ambulancias en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Por las lluvias que dejará a su paso el fenómeno, se monitorean 60 zonas vulnerables a encharcamientos e inundaciones en la ciudad y se están llevando a cabo acciones preventivas como desazolve de pozos, limpieza de rejillas y retiro de lonas y estructuras que representen riesgo.

Se instó a la población a seguir estas recomendaciones para garantizar su seguridad:

Preparar el hogar: Asegurar ventanas con cinta adhesiva en forma de cruz y fijar objetos que puedan convertirse en proyectiles.

Tener una mochila de emergencia: Guardar documentos importantes, medicamentos, víveres y herramientas necesarias.

Evitar compras de pánico: Sacar la basura en el horario y día correspondiente para evitar acumulaciones que puedan obstruir drenajes.

Informarse por fuentes oficiales: No hacer caso a información falsa en redes sociales y seguir las actualizaciones y recomendaciones de las autoridades.

Aeropuerto de Cancún no está contemplado como refugio

Sobre este mismo punto y a través de un comunicado, el Aeropuerto Internacional de Cancún informó que ha puesto en marcha los protocolos y procedimientos para que, en coordinación con las autoridades de protección civil federal, estatal y municipal, así como la comunidad aeroportuaria, se garantice la seguridad de las operaciones aéreas y nuestros usuarios.

Destaco en particular que la terminal aérea de Cancún no está certificada como refugio para estos fenómenos y no podrá serlo, por lo que se pidió a los viajeros presentarse únicamente en caso de tener un vuelo confirmado y verificado con su aerolínea.