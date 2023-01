Cancún repudia a los taxistas; el sindicato se deslinda

Parece que algunos operadores de taxi de Cancún no tienen freno, no les interesa la ley ni lo que suceda en este destino turístico. Este lunes 23 de enero, al tiempo en que la embajada de Estados Unidos emitía una alerta a los ciudadanos de ese país para que se abstengan a viajar al estado por las hostilidades en contra de los conductores de Uber y sus usuarios, muchos de ellos turistas, un grupo de taxistas cerró el bulevar Kukulcán, lo que desquició la ciudad, su gente y afectando al turismo.

El Sindicato “Andrés Quintana Roo” se deslindó de manera oficial, al señalar que se trata de un grupo de taxistas de la zona hotelera quienes han tomado la decisión de actuar de esta manera. “Nosotros no apoyamos la violencia ni este tipo de medidas de presión”, aclara el gremio a través de su oficina de Comunicación Social.

De ninguna manera, destaca, aprobamos ni justificamos la actitud de algunos agremiados, pero, añadió, tampoco podemos estar de acuerdo en que los conductores de Uber sigan operando de manera impune y por encima de la ley.

Por ello, el Sindicato demandó a las autoridades, primero que cumplan con lo que marca la normatividad y metan en cintura a los miembros de la plataforma de transporte, y segundo, crear la legislación pertinente, de acuerdo a lo establecido por un tribunal que falló a favor de un amparo de Uber para que éste sea considerado un transporte privado y no público.

El gremio hizo un llamado a realizar una tregua, en la que los miembros rijosos y violentos de los taxistas paren sus agresiones y sus medidas radicales de presión, y los conductores de Uber se abstengan también a operar, mientras se crea la ley respectiva.

-¿Van a sancionar a los miembros del Sindicato que actuaron con violencia y cerraron la zona hotelera?

-Una irregularidad no se puede sancionar dos veces. Ya las autoridades están tomando cartas para castigar a los responsables.

-¿Entonces lo solapan?

-No, El Sindicato no solapa la violencia ni las medidas tan radicales. Cierto es que también nos hemos manifestado, incluso en la zona hotelera, sin mayor afectación, siempre bajo un orden, y lo ocurrido ahora fue un total desorden.

Lo cierto es que esto que ocurre en Cancún era previsible. Sea o no organizado o solapado por el Sindicato, se esperaba una serie de acciones de choque de los taxistas…

Esto aún no termina, al contrario, mientras las autoridades no modifiquen su postura sobre la negativa a la operación de Uber, en tanto se modifica la legislación de tránsito, esto va a continuar e incluso arreciar.

Y es que el Poder Judicial fue muy claro, al señalar que Uber no necesita una concesión del Gobierno porque no es un transporte público, sino privado, y la ley al respecto sólo habla sobre el primero, es decir, el transporte público.

Es ese vacío el que permite operar a Uber, ya que la ley no se refiere y por lo tanto no prohíbe el transporte privado. Lo que no está prohibido, está permitido aquí y en China.

Para colmo de males, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su reciente visita al estado, dijo desconocer este tema, por lo que pidió “paz y amor de ambas partes”.

¡Qué nivel!