Vecinos lograron que las autoridades rescataran a un abuelito que vivía entre basura y condiciones insalubres en un domicilio de la Región 100 de Cancún.

De acuerdo con un reporte del Grupo Especial de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (Geavi), los vecinos informaron que el señor se encontraba una situación denigrante y que hacía apenas unos días, su esposa había fallecido.

Ante estos hechos, el personal se presentó en la manzana 118 de la citada región y encontraron al señor en el domicilio, en condiciones insalubres, rodeado de basura y desechos sobre los que tenía colgada su hamaca.

La situación en la que se encontró el domicilio, hace pensar que el señor sufre algún padecimiento que le lleva a la acumulación de objetos.

El señor, quien dijo llamarse Lázaro, contó al personal del Geavi que no tiene a quien más recurrir, esto a pesar de que tiene dos hijos a quienes no ve desde hace años, y de hecho, afirmó que no sabe dónde viven.

Cancún: Rescatan de entre la basura a un abuelito abandonado por sus hijos.

Tras esta situación, se le dio atención médica de valoración, detectando que era necesario su traslada al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, ya que se encontraba en muy malas condiciones.

Personal del Grupo Especializado dio vista del caso a la Coordinación del Adulto Mayor del Sistema DIF, sobre la situación de dicha persona, para su auxilio y protección.