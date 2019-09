Cancún y Riviera Maya, los más afectados por quiebra de Thomas Cook

Agencias

CANCÚN, Q. Roo.- La Riviera Maya y Cancún son dos de los principales destinos que eran comercializados a través de Thomas Cook, la agencia de viajes más antigua del mundo que anunció su quiebra tras 178 años de servicio; tras el anuncio este fin de semana, se espera un gran afectación.

La compañía británica va a afectar a cerca de 600 mil turistas alrededor del mundo, entre ellos los que contrataron paquetes para visitar el Caribe mexicano, que se encuentra entre los destinos populares de esta compañía, publica Expansión.

Estos turistas han quedado varados desde este lunes tras el anuncio de la insolvencia de la compañía, una marca que comenzó a operar en 1841, y que ahora acuden a sus embajadas en busca de auxilio para saber cómo regresaran de sus vacaciones donde se han visto sorprendidos por este cese de operaciones.

La autoridad aeronáutica de España comenzó las maniobras para repatriar a sus connacionales tras este anuncio de destinos en España y Grecia, además de Marruecos, Chipre, República Dominicana y México (Cancún), reportó la agencia de noticias EFE.

"No voy a pagar por mis vacaciones de nuevo", dijo David Midson de Inglaterra a Reuters, tratando de encontrar información en la recepción de un hotel en Roda, Grecia. "Desearía haber traído una licencia de conducir, porque ni siquiera puedo tomar un taxi (al aeropuerto)".

