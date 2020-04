Cancún: Se quedan sin alimentos animales de Crococun por cierre al público

La contingencia sanitaria que obligó al zoológico y centro de rescate de animales Crococun a cerrar sus puertas al público, dejándole sin recursos para alimentar a los animales que se encuentran en resguardo en este sitio.

En Crococun, ubicado sobre la carretera Cancún-Chetumal, a la altura de Puerto Morelos, se encuentran más de 500 animales que han sido rescatados o decomisados por las autoridades ambientales, mismos que requieren alimentos especiales como carnes, frutas o semillas.

También te puede interesar: Cancún: Piden cierre de 15 centros de hospedaje que siguen funcionando

La institución indicó que actualmente los animales siguen siendo alimentados por el equipo de colaboradores; sin embargo, no cuentan con los recursos para hacerlo durante las próximas semanas, por lo que solicitaron el apoyo de la población para contribuir en especie o con dinero.

Paulina Río, de Crococun, indicó que el recinto cerró sus puertas desde el 24 de marzo. Hasta ahora mantienen labores con un ahorro que tenía el parque, pero que les alcanza para las próximas semanas o incluso meses en lo que termina el periodo de contingencia sanitario.

Para ello, el zoológico ha implementado tres formas de apoyo: la primera es comprando un brazalete de acceso por adelantado, mismo que podrá ser utilizado una vez que se reanuden las actividades.

La otra opción es donar en dinero a través de la página Donadora.mx, con cargo a una tarjeta de crédito o débito y la tercera opción es donar directamente frutas, carne de res, pollo, pescado, semillas de girasol, cacahuate natural y croquetas para perro.

Crococun no es un zoológico convencional, dijo Paulina Ríos. Los animales que se encuentran en este sitio no fueron comprados ni traídos del extranjero, son animales silvestres que la autoridad ha dado para su cuidado tras ser decomisados, pues en muchas ocasiones, por su crianza doméstica, no pueden reincorporarse a la vida silvestre.

Otros de los animales han sido donados por personas que se dieron cuenta de las implicaciones que tiene cuidar un animal silvestre como un jaguar o un tigre.

La meta de recaudación de esta campaña es de 300 mil pesos para cubrir los gastos básicos de este mes. Hasta el momento se registra un avance de 20 mil pesos, detalló Paulina Río.

Para donativos, las personas pueden comunicarse vía telefónica o por mensajería de WhastApp a los teléfonos 998 874 3181, 998147 0915 o 998 459 2982.