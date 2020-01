Cancún será sede del Global Summit del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

CANCÚN, Q. Roo.- El Caribe mexicano será sede de la reunión anual del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), tras la cancelación de Puerto Rico.

De acuerdo con un comunicado de la WTTC, Cancún será sede de la Cumbre Mundial 2020, del 21 al 23 de abril de este año, luego de que la anterior sede cancelara, debido a que los recursos que emplearía en la cumbre, se destinarán en la reconstrucción turística de la ínsula.

La presidenta del WTTC, Gloria Guevara Manzo, destacó que esperan organizar un evento en Puerto Rico a finales de este año.

Destaco que el cambio de sede a Cancún permitirá a la cumbre global enfocarse en las oportunidades y retos del sector turístico en 2020, lo que permitirá un mejor crecimiento de las actividades turísticas.

