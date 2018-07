Intentan asesinar a conductor sobre la avenida Bonampak

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- A plena luz del día, en pleno centro de la ciudad dos sujetos armados atacaron al chofer de un automóvil que circulaba sobre la concurrida avenida Bonampak, con la intención de ejecutarlo, lo cual no consiguieron; más tarde se supo que al hospital General arribó un hombre herido por arma de fuego, quien podría tratarse del acompañante del hombre baleado.

Tras el ataque armado fueron detenidos dos hombres que podrían estar relacionados con el hecho, los cuales fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPYT).

También te puede interesar: Disparos en el kilómetro 0, dejan a una persona lesionada

Los hechos ocurrieron las 16:15 horas de ayer en el kilómetro cero de la Zona Hotelera, cuando el conductor del vehículo marca Chevrolet Aveo, color rojo, placas de circulación del estado de Yucatán YWF-885-A, circulaba en la avenida Bonampak, con dirección a la avenida José López Portillo.

Al llegar al cruce con la avenida Cobá, el chofer se detuvo el semáforo esperando continuar su circulación, momento en el que dos hombres que estaban parados en su costado izquierdo, sobre el camellón, le dispararon con armas cortas. En un intento por escapar, el chofer aceleró y cruzó la intersección pero sólo avanzó unos metros, ya que perdió el control de su unidad al resultar herido y se estrelló contra un poste de alumbrado público del camellón lateral.

De acuerdo a información de testigos, uno de los presuntos responsables escapó corriendo sobre la avenida Cobá hacia la avenida Tulum, mientras que el segundo sujeto huyó rumbo hacía la zona hotelera, seguidamente ambos fueron interceptados por un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo, el cual los abordó y se dieron a la fuga.

El hecho fue reportado al número se emergencias 911 por conductores y transeúntes, por lo que en pocos minutos al lugar llegaron diversas patrullas de la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Federal y de la policía Ministerial, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Armada de México.

Las autoridades ubicaron el carro que presentaba diversos disparos en el parabrisas y cristal del lado del copiloto, en cuyo interior de hallaba el chofer mal herido, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia. Pocos minutos después paramédicos auxiliaron al hombre trasladándolo al hospital, ya que su estado de salud era crítico, pues presentaba múltiples disparos.

La policía municipal acordonó el área cerrando varias vialidades entre estas el acceso a la zona hotelera, lo que generó caos vial, por lo que los conductores se vieron en la necesidad de buscar rutas alternas.

Seguidamente la Policía Municipal montó un extenso despliegue policíaco en el cual rodearon y revisaron varios comercios cercanos al lugar donde ocurrió el ataque; más tarde trascendió de manera extraoficial que en recorridos la Policía Municipal detuvo a dos hombres que podrían estar relacionados con el hecho, los cuales fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, (SMSPYT), quienes más tarde serían puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común de confirmarse su participación en el ataque armado.

Dos horas más tarde arribó por sus propios medios al Hospital General una persona herida por arma de fuego, quien podría tratarse del acompañante del hombre que fue baleado en la entrada de la Zona Hotelera.

En el lugar de los hechos peritos criminalistas inspeccionaron la unidad de la víctima y aseguraron como indicios al menos nueve casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Finalmente, el vehículo fue asegurado por la Policía Ministerial siendo trasladado a los patios de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).