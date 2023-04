Cancún será sede de la cumbre Celac: Mara Lezama

La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que Cancún será sede de la cumbre de líderes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) los días 6 y 7 de mayo próximos.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado a los líderes de la Celac a una cumbre. Les comparto con mucha emoción que será en Cancún los días 6 y 7 de mayo” explicó la gobernadora de Quintana Roo.

Tras una reunión de evaluación sobre los avances del Tren Maya, Mara Lezama afirmó que le entidad se vestirá de gala para recibir a los primeros mandatarios de diversos países latinoamericanos en un evento inolvidable, que fortalecerá lazos y unirá al continente.

Durante la reunión conjunta de evaluación de los 7 tramos del Tren Maya, la gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que se ha liberado el 100 por ciento de los 36.37 kilómetros que comprende el frente 1 del tramo 7 del Tren Maya, en las tareas de salvamento arqueológico que le encomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una reunión con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la gobernadora Mara Lezama agradeció la coordinación interinstitucional entre la Federación y el estado, que permitirá avanzar en la construcción de esta obra magna que generará desarrollo social con más empleo, más turismo, prosperidad compartida en las comunidades donde correrá.

Mara Lezama destacó que el rescate de los tesoros arqueológicos da cuenta del glorioso pasado de nuestra cultura Maya y que el mundo tiene derecho a conocer.

La gobernadora de Quintana Roo dio a conocer que el equipo de trabajo del gobierno del estado apoyará en el salvamento arqueológico de otros frentes, sumando esfuerzos, unidos, de acuerdo al espíritu que se impulsa en el estado a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo.

“Somos los primeros en concluir el frente que nos asignó el presidente y estaremos apoyando en otros espacios que requieren avanzar” dijo.

Son casi 80 personas del gobierno del estado que se han sumado al equipo del INAH y Sedena en estas tareas. Este equipo ha recibido la solicitud de apoyar otros frentes, en municipios de Quintana Roo, con el mismo entusiasmo demostrado en el frente 1.

“Tenemos la dicha de ser parte de esta reconstrucción de la historia del Mundo Maya de México, pero más aún, de escribir juntas y juntos parte de esta historia moderna del sur-sureste de nuestro país a través de la construcción de esta maravillosa obra, el Tren Maya durante este gran periodo de transformación profunda de nuestro país” precisó la gobernadora de Quintana Roo.

“No existe tráfico ilegal”, así respondió China a AMLO sobre fentanilo

La portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, contestó a la carta que el presidente de México envió a su homólogo, Xi Jinping

El gobierno de China contestó la solicitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para reforzar el control del tráfico de fentanilo entre ambas naciones.

Fue la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, quien dio respuesta a la petición que el Jefe del Ejecutivo Mexicano hizo llegar a su homólogo chino, Xi Jinping, través de un escrito en medio de los roces con Estados Unidos (EU) por la crisis de salud pública.

Ning negó que su nación esté involucrada en alguna red de tráfico ilegal de dicha droga con México y aseguró que México no ha notificado a China por la incautación de fentanilo proveniente del país asiático. Esto pese a asegurar que ambos gobiernos mantienen estrecha comunicación en materia antinarcótica.

“No existe el tráfico ilegal de fentanilo entre China y México. (...) China no ha sido notificada por México sobre la incautación de precursores del fentanilo catalogados de China”.

En conferencia de prensa, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno de China ha adoptado una “postura firme” en materia de antinarcóticos. Incluso, defendió a la nación como una de las más responsables ante la problemática mundial de las drogas.

“En 2019, China clasificó y controló las sustancias de fentanilo. Y las variedades controladas alcanzaron las Convenciones Internacionales de Control de Drogas, convirtiendo a China en el primer país del mundo en categorizar y controlar las sustancias de fentanilo”, abundó este 6 de abril (hora de México) en conferencia de prensa.

Cabe recordar que en el escrito de López Obrador se acusó a congresistas de EU por “la falaz e irresponsable” manera en que han señalado a México ante la crisis derivada de la adicción al fentanilo en la población estadounidense.

Y si bien Mao Ning reconoció que la nación bajo el gobierno de Joe Biden tiene el desafío de fentanilo más agudo en el mundo, coincidió que la atención de éste es responsabilidad únicamente de EU: “No puede recaer en la enfermedad de “dejar que otros tomen la píldora cuando está enfermo”, puntualizó.

“El problema (del fentanilo) es un completamente ‘Hecho en EU’. Los Estados Unidos deben enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la regulación interna y reducir la demanda”.

Ante ello, Ning externó el apoyo de China a México para la defensa de su “independencia y autonomía”. Sin embargo, también llamó a la nación azteca a fortalecer sus medidas antinarcóticas.

“China apoya firmemente a México en la defensa de su independencia y autonomía. Y se opone a la injerencia extranjera y llama al país pertinente a detener las prácticas hegemónicas contra México. Al mismo tiempo, esperamos que la parte mexicana también tome medidas antinarcóticos más fuertes”, atajó.

¿Qué fue lo que AMLO le pidió a China?

Luego de exponer las estrategias de México contra el tráfico de fentanilo y las críticas de los congresistas estadounidenses, López Obrador pidió “por razones humanitarias” a Jinping controlar los envíos de fentanilo que pudiesen remitirse de China a México.

Para ello el mexicano propuso abrir la información respecto a quiénes importan el fentanilo, así como las cantidades, embarcaciones, fechas de salida, puertos destino y el tipo específico de sustancia.

“Con ello nosotros tendríamos un mayor control sobre el ingreso de esta droga que en México sólo está autorizada para fines médicos y cuyas importaciones legales son muy pocas”, subrayó.

Pese a lo expuesto, Andrés Manuel aclaró que la intención de la misiva no era pedir apoyo al gobierno de China por “los groseros amagos” realizados desde el país vecino.

Ultimátum al presidente

Raymundo Riva Palacio

López Obrador ha manejado exitosamente la ecuación con EU, cediendo en migración a cambio de mantenerse inamovible en temas económicos y energéticos.

Este lunes, Mary Anastasia O’Grady, la columnista de asuntos latinoamericanos de The Wall Street Journal, criticó fuertemente a John Kerry, el representante especial del presidente Joe Biden para el cambio climático, que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a Guelatao para la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, por haber servido de porrista presidencial. “Veo sabiduría en su liderazgo”, dijo Kerry la semana pasada de López Obrador, “que quiere deshacer males del pasado para promover los intereses del pueblo”. Mejor espaldarazo, imposible. Pero, ¿fue un apoyo oficial?

Kerry improvisó sus palabras y probablemente cayó en una celada. El veterano político fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en Oaxaca, pero le encajaron a un lado a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, un “notable dinosaurio” –en palabras de O’Grady–, que se encuentra en el centro de la disputa comercial que desde hace ocho meses sostienen las empresas estadounidenses que promueven energías limpias con México, cuya mesa de resolución de conflicto está congelada.

La fotografía de Kerry con Bartlett, abrazados por la espalda y publicada por Ebrard en Twitter, fue una provocación. Días después en Washington, en una audiencia en el Capitolio, la embajadora Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, decía a diputados y senadores que en la disputa energética con México, Estados Unidos tenía a su disposición todas las herramientas del acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC, y que estaban listos para utilizarlas. La disonancia era notable. O’Grady detalló las políticas energéticas mexicanas que violan el acuerdo, al expresar su azoro por la posición de Kerry que, dijo, no representa los intereses de las empresas verdes de su país.

Una semana después, la columna de O’Grady en el periódico que más defiende los intereses de las empresas estadounidenses coincidió con una filtración a la agencia de noticias Reuters que, citando sin identificar a funcionarios del gobierno de Biden, reportó que en las próximas semanas la Casa Blanca enviará un ultimátum a México para “actuar ahora” en la solución de la disputa energética, porque, de lo contrario, pedirá que un panel independiente resuelva la disputa que, de perderla, podría provocar la imposición de aranceles a los productos mexicanos por miles de millones de dólares, porque “en meses de negociación ha habido poco progreso y el gobierno (estadounidense) ha agotado acciones menos combativas”.

La temperatura sigue subiendo en las relaciones bilaterales. El senador John Cornyn, que encabezó una delegación de 12 legisladores demócratas y republicanos y se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace dos domingos, dijo que durante su visita, todos quienes viajaron con él estuvieron de acuerdo en que “la crisis en México es insostenible y algo necesita cambiarse”. Los legisladores hablaron durante cuatro horas con el Presidente y varios de ellos le dijeron que tenía que respetar el acuerdo comercial norteamericano.

López Obrador, por lo que han ido revelando los legisladores a cuentagotas de ese encuentro en Palacio Nacional y las acciones del gobierno mexicano, les tomó el pelo.

Sin que se resuelva una demanda de Vulcan Materials, el conglomerado de materiales de construcción en Estados Unidos que se queja de que su gobierno intentó frenar sus operaciones en las instalaciones de su filial, Calica, al sur de Playa del Carmen, donde el presidente ordenó que las fuerzas armadas ocuparan las instalaciones de la empresa, a la que acusa, no sin razón, de haber provocado una devastación ambiental.

La acción militar provocó una respuesta del secretario de Estado, Antony Blinken, en el sentido de que ello generaría problemas a México para futuras inversiones. Diputados de Alabama, donde se encuentra el cuartel general de Vulcan, enviaron una carta al embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, pidiendo el retiro inmediato de los militares de la planta.

Las peticiones han encontrado los oídos sordos del presidente, que este mismo lunes siguió escalando la presión contra empresas estadounidenses. Como no le han parecido los precios que puso la petrolera texana Valero a la gasolina, instruyó al director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, a que hable con la empresa y le pida que baje sus precios y frene sus abusos, calificó, pues de otra manera, “tomará medidas”.

López Obrador no precisó qué medidas, pero de llegar a hacerlo, provocaría otra disputa comercial al intervenir en las políticas internas de una empresa y violentar el acuerdo norteamericano.

López Obrador ha seguido escalando las acciones y retórica contra las empresas estadounidenses porque puede hacerlo. No ha habido respuestas enérgicas del gobierno de Estados Unidos, sino al contrario, frases melosas como las de Kerry o las que regularmente acostumbra el embajador estadounidense Ken Salazar, con la esperanza de que con la palabra suave y sus gestiones personales con López Obrador, las cosas se resuelvan. No ha sido así.

Las cosas no cambiarán y difícilmente el presidente reculará, no sólo por sus fijaciones, sino por su convencimiento de que el sector privado, mexicano o extranjero, es enemigo de los intereses nacionales. A los empresarios mexicanos los tiene atados de las manos porque sus líderes le tienen pánico y están enfocados en administrar la hostilidad y los amagos hasta el final de su sexenio. En Estados Unidos, las empresas se han recargado en su gobierno para resolver sus problemas, pero su frustración crece por la política de condescendencia llevada a cabo por Salazar y Kerry.

Biden mantiene un frágil equilibrio interno con la ayuda de López Obrador en el tema migratorio, por las elecciones del próximo año. El tráfico de fentanilo cambió los equilibrios con Washington, a lo que se agrega la exasperación por el impasse en las disputas comerciales. Pero hasta hoy no ha sido suficiente. López Obrador ha manejado exitosamente la ecuación, explotando las vulnerabilidades de Biden, cediendo en migración a cambio de mantenerse inamovible en temas económicos y energéticos. ¿Hasta cuándo? Hasta que en Washington consideren que los costos están siendo más altos que los beneficios, que parecen estar llegando al punto de inflexión.

Justicia muda

El divisionismo social, la demagogia, la falta de seguridad, la omisión al cumplimiento del deber, los embustes, la corrupción, la destrucción de nuestras instituciones, la narco-política; demuestran objetivamente que la manera de gobernar de la Cuarta Transformación de la Nación está fallando como forma de conducir a México.

Nuestros Estados Unidos Mexicanos que hasta antes del neoliberalismo habían enseñado a la comunidad internacional sus principios jurídicos políticos elevados, se ven en el hoy arrastrados hacia un destino incierto. El sistema de procuración e impartición de justicia no responde a estos momentos de crisis. México no puede esperar a que Andrés Manuel López Obrador recapacite en su obrar.

Se ha asegurado por la más prestigiada Barra de Abogados y por diversas togas pertenecientes a la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, que la democracia se está convirtiendo en un mito, porque se apoya en una falaz soberanía política del pueblo, ya que a México se le gobierna por simples ocurrencias privilegiadas por el Presidente Constitucional. La justicia se le niega al pueblo y esto la Cuarta Transformación de la Nación lo asimila de manera indiferente.

Quiérase o no reconocer en México se vive una crisis democrática, una profunda crisis institucional peligrosa para el destino de nuestra Nación, creadora de temores y angustias. La justicia ahora enarbola la bandera de Andrés Manuel López Obrador de que “no todos somos iguales”, siendo que el espíritu de nuestra Carta Magna mantiene el mismo principio de igualdad ante la ley. Han creado un régimen contradictorio y paradójico. Se ha enmudecido a la justicia.

En pasadas décadas la espada de la justicia era imponente, ahora es impotente en contra de tanto abuso de poder, arbitrariedad, ignorancia en la aplicación de la ley, corrupción, omisión en indagar a la narco-política. En la actualidad México carece de una justicia con puño de acero y ojos vendados, ahora la forma de gobernar la pretende doblegar con aquello de que: “a mí no me vengan con cuentos de la ley”.

El evangelio de las tribunas mañaneras se condensa en unas cuantas falacias mal hilvanadas y peor expresadas que han llevado en un acto político a quemar la figura de la titular del Poder Judicial Federal.

Nuestro sistema político es incongruente al querer destruir a nuestra Institución Electoral Mexicana para lograr caprichos de continuidad de poder.

Cuando la Cuarta Transformación de la Nación se encuentra perdiendo su seguridad, estabilidad y continuidad, está tomando decisiones peligrosas y difíciles. Ahí es cuando la justicia no debe de enmudecer.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Cicatrices indelebles a México

Empecemos diciendo que los hechos y ocurrencias políticas de ésta Cuarta Transformación de la Nación, son las cicatrices que Andrés Manuel López Obrador imprime en el rostro de México. Lesiones que como dijeran los penalistas, resultan perpetuas y visibles por la aflicción dolorosa que le han impuesto a nuestra patria, por las “reliquias que dejan después de la curación y por la perpetuidad de las mismas”. Esas lesiones la historia a futuro las considerará un mal social y psicológico en agravio del espíritu de nuestra República.

Las doctrinas políticas del actual Poder Ejecutivo Federal serán en próximas décadas la levadura de todas las inconformidades y repudios por el rompimiento del orden establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esas ideas hechas valer a la fuerza mueven a la ley de nuestra Patria hacia destinos inferiores.

Internarse en el estudio de las formas de gobernar y de los pensamientos políticos de Andrés Manuel López Obrador, equivale a penetrar en lo obscuro de su forma de ponderar y representar a nuestra República, esas ideas u ocurrencias recaban las experiencias de otras naciones que fracasaron en su forma de guiar y administrar los destinos de ellas. Es el imitar el pensar y actuar de déspotas y arbitrarios que esclavizan y esclavizaron a esos hermanos.

La historia será la única que nos ofrecerá el ejemplo del fracaso de la Cuarta Transformación de la Nación, ella nos ofertará todo aquél manantial de sus errores inveterados, que nunca debieron de cometerse y jamás deberán de repetirse.

En esos días de transito de nuestro México, turbulentos, indeseables e inestables, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., ante la constante omisión e injusticia de no investigar el fenómeno de la narco-política, sigue sin recuperar la confianza en el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Nada parece colmar los ideales de nuestra Carta Republicana, porque las ideas e ingeniosidades de ésta Cuarta Transformación de México siguen ocurriendo en frenética contradicción con nuestras leyes, dejando un saldo lamentable de rencores y violencias, por esa incorrecta política de “abrazos y besos a la delincuencia”.

¿Hasta cuándo México lo seguirá permitiendo?

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Tesis de AMLO

La tesis titulada "Proceso de formación del estado Nacional en México (1821-1867)" aborda la presidencia de Benito Juárez.

Luego de la petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la UNAM para que hiciera pública la tesis y el título del presidente Andrés Manuel López Obrador, este expuso “Les quiero decir algo de la tesis, ojalá y la lean los conservadores”.

En su conferencia de prensa matutina aprovechó para calificar de ridículos a comisionados del INAI, ya que la tesis siempre ha sido pública. Y es que sólo basta con poner el título, nombre del autor, facultad o licenciatura en el motor de búsqueda del Repositorio Institucional de la UNAM para poder conocer el archivo.

En la mañanera del 5 de abril en el marco de la petición y la coyuntura sobre los plagios de tesis el presidente le regaló una copia de su tesis autografiada al controvertido youtuber Carlos Pozos mejor conocido como Lord Molécula, ante este gesto el también periodista considerado simpatizante de la 4T expresó: ¡Se rayó!

La tesis se titula Proceso de formación del estado nacional en México 1821-1867 y trata de los años en que el ex presidente Benito Juárez conformó el Estado Nacional ante una intervención militar.

A lo largo de la tesis establece las claves de su actual discurso en las que presenta que el Estado Nacional "va a reflejar las necesidades, los intereses y la ideología de la clase dominante".

El mandatario presentó su tesis en 1987 y para hablar del sistema centralista en sus páginas critica la incapacidad de militares ante la invasión estadounidense que resultó en la perdida de parte del territorio mexicano.

Y es que tras el caso de plagio que cambió la vida de la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, la búsqueda por el medio con el que se tituló el líder del ejecutivo incrementó. Él obtuvo su licenciatura en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Para titularse tardó 14 años y su promedio fue bajo, es por ese “pequeño detalle” que siempre será recordado el señor que está por ahora en el gobierno.

Lo lamentable es que aun cuando fue la UNAM la que le otorgó el título, este señor siga hablando mal de esta Máxima Casa de Estudios.

Sería recomendable verificar que ese documento sea legal, debido al tiempo en que tardó en titularse y que es totalmente anormal, pero la única que puede decir la verdad es la UNAM.

"Fue ingresado al Hospital Militar": Pedro Ferriz confirma que AMLO sí sufrió un infarto

Yo sé de información dentro de Palacio, que hubo movimiento en Palacio Nacional en la madrugada del jueves y que el presidente fue al Hospital Militar y se le practicó un cateterismo, el argumento era que era un micro infarto

Ahora las instancias de la presidencia que tiene muchos medios de comunicación digitales para poder contraponerse a esta situación que se presentó, lo que tratan es de desmentir porque el que en este momento se diga que el presidente tuvo un problema en el corazón debilita la figura, porque la figura presidencial se supone que no la afecta nada.

Sé, dentro de la propia gente alrededor del presidente, que estuvo en el Hospital Militar, que le hicieron un cateterismo, que el hombre regreso después de pasar toda la noche en el hospital, regreso a Palacio Nacional y que dio muestras de que no había pasado nada.

Sé que el hombre no sigue una dieta, el hombre tiene un principio de diabetes, el hombre no se cuida y me dicen que en muchas ocasiones cuando no está bajo el reflector de la unidad de las personas aprovecha para quedarse… se queda dormido en muchos momentos. Hablando de su debilidad, me lo reportan como que no tiene un sueño reparador, tarda en dormir, esta fatigado y está muy intemperante el hombre, esta con los nervios de punta y todo lo hace explotar.

Pero de que tuvo un infarto, tuvo un infarto, es el cuarto que va en su haber.

Ha tenido problemas con las coronarias, lo han venido atendiendo, el hombre a veces no se deja, los médicos se quejan que el presidente no se cuida por su ritmo de vida y por su dieta sobre todo, y, pues esta es la situación real.

Hay quien me dijo cerca de este pasado fin de semana que ven condiciones que pudieran a ser graves del presidente en las próximas semanas, en los próximos meses.

No lo ven sano, no lo ven bien y esto incluso ya se empieza a mostrar en su rostro, en la tonalidad de su piel, en algunas de las actitudes que tiene.

