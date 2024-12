Cancún será sede del Premier Padel 2025

El circuito Premier Padel anunció su calendario para la temporada 2025, destacando la incorporación de Cancún como una de las nuevas paradas en México, junto con Acapulco. Este movimiento refuerza el lugar de México en el escenario internacional del pádel y posiciona al país como un punto clave en la expansión del deporte en América Latina.

La Rafa Nadal Academy en Cancún será la sede de este evento, programado para marzo, en lo que promete ser un espectáculo deportivo de alto nivel. Con este anuncio, Cancún no solo se convierte en un destino turístico de clase mundial, sino también en un escenario para el pádel profesional, atrayendo a los mejores jugadores y fanáticos del deporte.

El calendario 2025 del Premier Padel incluye más de 24 torneos en 16 países, con nuevas sedes como Miami, Buenos Aires y Alemania, además de reforzar su presencia en Europa con eventos en Italia, Francia, los Países Bajos y España. Este último país albergará seis competencias, incluidas las Premier Padel Finals en Barcelona en diciembre, donde los ocho mejores jugadores competirán por el título más importante del circuito.

