Cancún: Sólo 27% de adultos se han registrado para vacuna contra Covid-19

En Quintana Roo únicamente 36 mil 531 adultos mayores se han registrado en la página de la Estrategia Nacional de Vacunación, para recibir una dosis contra el Covid, que representa el 27.8% de los 131 mil 052 personas de la tercera edad que habitan en la entidad.

Este porcentaje de avance está también por debajo del índice nacional, que con más de cuatro millones de registros, de 14 millones de adultos mayores; un avance del 31%.

De acuerdo con la estadística de la Secretaría de Salud federal, esto ubica a la entidad entre las cinco con menor desempeño del país, junto con Colima (19 mil 888), Baja California Sur (21 mil 941), Nayarit (33 mil 024) y Campeche (34 mil 152).

“Si alguien no puede acceder o no tiene la CURP, no se preocupe, se llegará a un momento en que se convocará a las personas para acudir al punto de vacunación y si llega alguien que no tiene registro, este también podrá aplicarse la dosis”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud.

En anteriores ocasiones, el funcionario ha señalado que además del registro por la página, los adultos mayores también están siendo contactados a través de llamadas telefónicas realizadas por los Servidores de la Nación y mediante las bases de datos de los programas sociales.

Carlos Joaquín González, gobernador del estado, indicó que la próxima semana comenzarán a llegar las vacunas, tras la irrupción de las entregas por parte de Pfizer BionTech.

Estas dosis se usarán para completar el esquema del personal de salud y una vez concluida esta etapa seguirán los adultos mayores, quienes deben registrarse en la página mivacuna.salud.gob.mx, para que sean contactados por personal de salud que les informará fecha y lugar de vacunación.

“Hay que entrar al portal y registrarse todas las personas mayores para que tengamos la información y poder generar la cita en el lugar cercano a su domicilio. Es importante otorgar la dirección de donde viven, para que se les envíe al lugar más cercano de casa”, dijo.

El mandatario indicó que con el reinicio del envío de vacunas, se espera que a más tardar inicio de marzo pueda comenzar el esquema de inmunización de las personas adultas mayores, es decir de 60 años a más.

